Svetovni gigant se je ogrel za slovenskega dragulja, omenja se 50 milijonov evrov

Pri italijanskem velikanu AC Milan razmišljajo o mladih okrepitvah, ki bi rdeče-črne vrnile v obdobje, ko so bili eden najboljših klubov na svetu. Na San Siru se zavedajo, da zvezda 37-letnega Francoza Olivierja Girouda ne bo mogla večno sijati, zato razmišljajo o mlajših napadalcih, na katerih bi gradili prihodnost.

Po poročanju španske strani Fichajes.net so Milančani na seznamu želja označili nekaj imen, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti. Bolj kot Jonathan David (Lille) oziroma Joshua Zirkzee (Bologna) pa naj bi prišel v poštev Benjamin Šeško. 20-letni Slovenec naj bi v spomladanskem delu nadaljeval zgodbo z Leipzigom, s katerim ga čakajo zahtevna dokazovanja tudi v ligi prvakov, po koncu sezone pa se bo v boj zanj spustil Milan. Mladi Radečan, dragulj slovenskega nogometa in prva violina v napadu Kekove čete, Italijane spominja na Zlatana Ibrahimovića oziroma Edina Džeka v mlajših letih.

Benjamin Šeško je bil s petimi zadetki prvi strelec Slovenije v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Ne skrivajo navdušenja nad učinkovitostjo samozavestnega Slovenca, ki je v tej sezoni za rdeče bike odigral le 698 minut, a se vseeno podpisal pod sedem zadetkov. Italijani so Leipzigu za Šeška pripravljeni ponuditi 50 milijonov evrov. Če bi Nemci, ki so sklenili pogodbo s Slovencem do leta 2028, sprejeli ponudbo, bi Šeško postavil nov mejnik glede najdražjega slovenskega prestopa, se pa je treba zavedati, da Milan ni edini njegov snubec. Namigovanj, da bi se okrepili s Šeškom, v zadnjem obdobju ni manjkalo niti v Angliji, največkrat se je omenjal londonski Arsenal.

Vrnitev Antolina v Fazanerijo

V slovenskem prostoru je navijače Mure, kjer po novem kadrovsko križanko sestavlja Robert Koren, v dobro voljo spravila vrnitev 21-letnega Aljaža Antolina. V šampionski sezoni 2020/21 je debitiral za člansko ekipo, a se nato odločil za prestop k Mariboru, kjer pa ni dosegel tistega, kar je nameraval. Zdaj se vrača v Mursko Soboto.

𝐀𝐥𝐣𝐚𝐳̌ 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐥𝐢𝐧 𝐬𝐞 𝐯𝐫𝐚𝐜̌𝐚 𝐯 𝐅𝐚𝐳𝐚𝐧𝐞𝐫𝐢𝐣𝐨!



Prva okrepitev v zimskem prestopnem roku prihaja iz Maribora. Po dveh letih in pol se v Mursko Soboto vrača Aljaž Antolin - https://t.co/jk5VMQmhpU#čarnobejli #mismomura #samomura pic.twitter.com/75ULQ3S9vd — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 9, 2024

"Vesel sem vrnitve v Muro, kjer sem preživel osem let, tukaj sem preživel otroštvo. Mura mi je že takrat dala veliko in želim si, da se Mura vrne tja, kjer je že bila. Dal bom vse od sebe, da pomagam pri izpolnitvi teh ciljev," je povedal otrok Mure, tudi mladi slovenski reprezentant, in dodal: "Ko sem začel razmišljati o prestopu, je bila moja edina želja vrnitev v Muro, nič drugega me ni zanimalo."

Koderman zapustil Celjane, nov Hrvat v Kopru

Sprememba se je zgodila v Celju, kjer je Vid Koderman po sporazumni prekinitvi pogodbe sklenil polletno epizodo v celjskem klubu. Bočni branilec je za grofe v prvi polovici sezone zaigral na treh tekmah. Nekdanji član Maribora je po tem, ko se je sredi lanske zime poslovil od Ljudskega vrta, po pol leta zaključil še eno zgodbo. Poleti se je namreč razšel s Koprom, podobno dolgo pa je bilo tudi sodelovanje z jesenskim prvakom. Dvajsetletni Ptujčan je prvi nogometaš, ki v zimskem prestopnem obdobju zapušča celjske vrste.

Vid Koderman po sporazumni prekinitvi pogodbe zapušča NK Celje.



Vid, hvala za vse in srečno! pic.twitter.com/UXLMyE1oNl — NK Celje (@NKCelje) January 9, 2024

Koprčani so predstavili že četrto zimsko okrepitev. Po Ahmedu Francku Sidibeju, Franu Tomeku in Petru Petrišku je zvezno vrsto primorske zasedbe okrepil še Hrvat Tino Blaž Lauš. Dvaindvajsetletni Splitčan bo na Bonifiki igral kot posojeni nogometaš Hajduka. Prihodnji teden se bo na pripravljalni tekmi pomeril proti nekdanjim soigralcem, saj bo Hajduk 17. januarja gostoval na Bonifiki, sodeč po napovedih iz koprskega kluba pa velja na tribunah pričakovati ogromno navijačev aktualnih hrvaških jesenskih prvakov.