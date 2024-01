Priložnost več za Šeška, nemški zvezdnik obupal v Leipzigu

Čeprav pred začetkom zimskega prestopnega roka ni manjkalo govoric o tem, da se angleški velikani, zlasti Arsenal, zanimajo za prihod Benjamina Šeška in bi lahko 20-letni dragulj slovenskega nogometa zaradi skromnejše minutaže zapustil Leipzig, kjer večinoma vstopa na zelenico kot rezervni igralec, pa je njegov agent Elvis Bašanović dal vedeti, da bo nadarjeni Radečan ostal zvest nemškemu klubu.

Benjamin Šeško bo z Leipzigom prvič v letu 2024 nastopil v nemški bundesligi v soboto proti Eintrachtu. Foto: Reuters

Še vedno je prepričan, da je to zanj najboljše razvojno okolje, ki mu bo v spomladanskem delu pomagalo do napredka, ogromen izziv ga čaka tako v bundesligi kot tudi v ligi prvakov, kjer se bo v osmini finala meril z rekorderjem tekmovanja madridskim Realom. Ravno s klubom, za katerega bi Šeško najraje zaigral v karieri, če bi se mu ponudila takšna možnost.

Chelsea zanj plačal 53 milijonov, nato ga prodal za 20

Timo Werner pri Chelseaju ni upravičil slovesa serijskega nogometnega strelca. Foto: Reuters Šeško tako ostaja pri Leipzigu, s katerim se je na spomladanski del sezone v začetku leta pripravljal v Španiji in na prijateljski tekmi s St. Gallnom (1:0) zaigral od prve minute, je pa pri rdečih bikih vseeno prišlo do odmevnih menjav, po katerih se je iz Nemčije odpravil v Anglijo eden izmed zvezdnikov. To je postal Timo Werner. Na Otoku je že igral med letoma 2020 in 2022, ko je nosil dres Chelseaja in z Londončani tudi osvojil ligo prvakov, a pri modrih, ki so zanj nemškemu klubu plačali 53 milijonov evrov, ni pokazal tiste razkošne strelske forme, s katero je prej navduševal pri Leipzigu.

Vrnil se je v domovino, kjer pa pri bogatih rdečih bikih, ti so zanj ob vrnitvi odšteli ''le še'' 20 milijonov evrov, ni več prišel toliko do izraza. Izpadel je iz udarne enajsterice, želja po tem, da ohrani tekmovalno formo, s tem pa tudi ostane na seznamu kandidatov za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, ki ga bo od 14. junija do 14. julija gostila prav Nemčija, pa ga je pripeljala do odločitve, da znova okusi srečo na Otoku. Želi se dokazati selektorju Julianu Nagelsmannu, s katerim je v karieri že sodeloval pri Leipzigu.

V prejšnji sezoni je Timo Werner za Leipzig dosegel 16 zadetkov, v tej pa je pri trenerju Marcu Roseju izgubil mesto v začetni enajsterici. V nemškem prvenstvu je dosegel le dva zadetka, v ligi prvakov pa se med strelce ni vpisal niti enkrat. Na 14 nastopih je tako zbral dva gola. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Do konca sezone bo tako kot posojen nogometaš Leipziga igral za Tottenham. Legendarni napadalec Leipziga, za katerega je dosegel kar 113 zadetkov, se tako vsaj do poletja poslavlja od Benjamina Šeška in ekipe. Zdaj se bo dokazoval v severnem delu Londona, kjer bo prišel Tottenhamu še kako prav, saj so ostali za kar nekaj tednov brez najboljšega strelca Južnokorejca Sona Heung-mina. Tega čaka nastop na azijskem prvenstvu v Katarju.

Če bo Tottenham zadovoljen z Nemcem, ga lahko po koncu sezone tudi odkupi. Tako vsaj poroča italijanski novinar Fabrizio Romano, Leipzig pa tega do zdaj še ni potrdil. Werner, ki ga pogodba z Leipzigom veže do leta 2026, bo nosil dres s številko 16.

Šeškov veliki tekmec za mesto v začetni enajsterici je legenda kluba Danec Yussuf Poulsen, s katerim se bo Slovenec pomeril tudi na Euru 2024. Foto: Guliverimage

Kar zadeva Šeška, tako njegova največja tekmeca na igralnem položaju v napadu po odhodu Wernerja ostajata Belgijec Lois Openda in Danec Yussuf Poulsen. Leipzig bo prvo tekmo v letu 2024 odigral v soboto proti Eintrachtu iz Frankfurta, nato pa ga že 20. januarja čaka derbi bundeslige, spopad v domači Red Bull Areni proti do zdaj še neporaženemu jesenskemu prvaku Bayerju iz Leverkusna.