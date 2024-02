Nogometni svet žaluje: umrl je nogometaš, ki je Nemčiji prinesel naslov svetovnega prvaka

Andreas Brehme je v svoji uspešni nogometni karieri igral za številne klube, tudi za Bayern in Inter, a ljubitelji nogometa se ga bodo najbolj spominjali po tem, da je v finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Italiji leta 1990 proti reprezentanci Argentine z Diegom Maradono v svojih vrstah zabil gol z bele točke in Nemčiji (1:0) prinesel naslov svetovnih prvakov.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po poročanju Bilda je Brehme umrl danes ponoči v Münchnu. Usoden naj bi bil zastoj srca. Legendarnega nogometaša so prepeljali na urgenco bolnišnice blizu njegovega doma, a je bilo žal prepozno.

Andreas Brehme se je rodil leta 1960 v Hamburgu, igral je za Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern, Inter in Zaragozo. Bil je tudi pomemben član nemške reprezentance, na 86 tekmah je dosegel osem golov, tudi najpomembnejšega na svetovnem prvenstvu leta 1990 v Rimu. Po koncu nogometne kariere se je preselil v trenerske vrste. Bil je trener Kaiserslauterna, Unterhachinga, kjer je med julijem 2004 in aprilom 2005 treniral slovenske nogometaše Gorana Šukala, Rajka Tavčarja in Ermina Hasića, pomočnik trenerja Stuttgarta, nazadnje pa je služboval v Vojvodini leta 2018, kjer je po poročanju hrvaškega Indexa deloval kot ambasador, zadolžen za promocijo kluba v svetu.

Smrt prijatelja in mentorja Franza Beckenbauerja ga je močno prizadela. Foto: Guliverimage

V začetku letošnjega leta ga je močno pretresla smrt prijatelja in mentorja Franza Beckenbauerja, ki je bil leta 1990 selektor zmagovite nemške reprezentance.

