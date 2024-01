Le nekaj dni pred 91. rojstnim dnem se je poslovil Bogdan Svet – Čvek, nekdanji kajakaš na divjih vodah in selektor jugoslovanske divjevodaške reprezentance, sicer pa vsestranski športnik. V zgodovini slovenskega kajakaštva je njegov prispevek k razvoju športa neizmerljiv, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Bogdan Svet, ki je bil najbolj poznan po vzdevku Čvek, je vse svoje življenje posvetil športu, kateremu se je zapisala tudi njegova hči, alpska smučarka Mateja Svet. Kajakaško pot je začel v ljubljanskem brodarskem društvu, današnjem Kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Kajakaštvu je bil zapisan od rane mladosti pa vse do visoke starosti, saj ga je bilo mogoče še nedolgo tega videti s kajakom na strehi avtomobila na poti v Tacen ali na Ljubljanico.

V kajakaštvu je bil vrsto let aktiven športnik, ki je uspehe dosegal v slalomu in spustu na divjih vodah, nato pa je svoje znanje in izkušnje na več generacij prenašal še v vlogi trenerja. Tekmovati je začel v zgodnjih 50 letih ter se leta 1953 udeležil svetovnega prvenstva v Meranu, kjer je skupaj z Milanom Zadelom in Jožetom Ropretom osvojil četrto mesto v ekipni tekmi kajakašev. Enak rezultat v ekipnih vožnjah so skupaj z Zadelom in Jožetom Ilijo ponovili tudi leta 1955, ko je Tacen prvič v zgodovini gostil svetovno prvenstvo. Nastopil je še na svetovnem prvenstvu leta 1959 v Ženevi, tekmovalno kariero na svetovnih prvenstvih pa je zaključil leta 1965 v avstrijskem Spittalu.

Po tekmovalni karieri postal trener

Po uspešni tekmovalni karieri je leta 1966 postal selektor jugoslovanske reprezentance na divjih vodah ter na tem položaju ostal do leta 1973. Ekipo je vodil na svetovnih prvenstvih v Lipnu na Češkem (1967), v francoskem Bourg St. Mauriceu (1969), v italijanskem Meranu (1971) in v švicarskem Muotathalu (1973). Bil je tudi selektor jugoslovanske slalomske ekipe na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972, ko je bil slalom na divjih vodah prvič v zgodovini del olimpijskega programa, so zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije.