Šeško po preobratu do visoke zmage

Nogometaši Bayerna, ki jih v torek čaka povratna tekma osmine finala lige prvakov proti Laziu (0:1 v Rimu), so se v nemški bundesligi za točke potegovali v petek. V uvodnem dejanju 24. kroga so gostovali pri Freiburgu in osvojili le eno točko po remiju z 2.2. Vodilni in v tej sezoni nepremagljivi Bayer Leverkusen lahko na nedeljskem gostovanju v Kölnu Bayernu pobegne na deset točk razlike. RB Leizpig z Benjaminom Šeškom je proti Bochumu od sedme minute zaostajal z 0:1, v drugem polčasu pa prišel do zmage s 4:1.