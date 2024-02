Rapsodija Slovenca v deželi bank in dragih ur

Slovenski selektor Matjaž Kek lahko v tej sezoni z nasmeškom na obrazu spremlja dogajanje v Švici, kjer med strelci prevladuje njegov varovanec Žan Celar. Nekdanji up Triglava in Maribora, ki bo čez dva tedna dopolnil 25 let, je v odlični formi. V prvenstvu je z desetimi zadetki najboljši strelec. V nedeljo je zadel proti Zürichu, to je bil njegov deseti gol v tej sezoni.

Žan Celar v državnem dresu, kjer v napadu slovenske reprezentance vlada velika konkurenca, še čaka na strelski prvenec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako se je Celar konec prejšnjega tedna vpisal med strelce v klubskem dresu podobno kot njegova reprezentančna soigralca Benjamin Šeško (RB Leipzig) in Žan Vipotnik (Bordeaux), kar lahko veseli slovenske ljubitelje nogometa. Prvi napadalec Lugana pa je vroče strelske nastope nadaljeval tudi med tednom. V sredo je blestel še v švicarskem pokalu in Luganu do preboja med štiri najboljše pomagal s kar dvema zadetkoma. Kaj se je zgodilo?

Hitro utišal navijače Basla

Lugano je gostoval pri Baslu, nekdanjem klubu Andraža Šporarja, ki je bil pred leti najmočnejši švicarski klub, zdaj pa je v prvenstvu bližje dnu kot pa vrhu lestvice. Svojo priložnost za odmeven dosežek v tej sezoni je videl v pokalu, a je naletel na razigranega Slovenca. Celar je v uvodnih 15 minutah dosegel kar dva zadetka. Slovenec je tako na stadionu St. Jakob Park, kjer je Slovenija leta 2015 doživela enega najbolj bolečih porazov (2:3 v kvalifikacijah za Euro 2016, ko je do 80. minute proti Švici vodila z 2:0 in zapravila priložnost za neposredno uvrstitev na veliko tekmovanje), hitro utišal navijače Basla.

Na stadionu St. Jakob Park je dosegel dva zadetka. Enega iz igre, drugega z bele točke. Na zadnjih štirih nastopih v dresu Lugana je zadel štirikrat. Foto: Guliverimage

Dišalo je po gladkem napredovanju Lugana, Celar je v 72. minuti zapustil igro, a je nato sledil preobrat. Gostitelji so z zadetkom rezervista Thierna Barryja izenačili na 2:2 ter izsilili podaljšek. V njem se rezultat ni spreminjal, tako da so o tem, kdo bo napredoval v polfinale, odločali kazenski streli. Na veselje Celarja so bili natančnejši njegovi soigralci in zmagali s 4:3.

Lugano s tem dokazuje izjemne rezultate v pokalu, kjer je v zadnjih sezonah med najboljšimi. Klub, pri katerem sta se v preteklosti dokazovala tudi Domen Črnigoj in Sandi Lovrić, je lani v finalu pokala izgubil proti Young Boys (2:3), v sezoni 2021/22 pa je v finalu s 4:1 ugnal St. Gallen in osvojil lovoriko. Tudi s pomočjo Celarjevega zadetka.

Žan Celar si prvo mesto na lestvici najboljših strelcev švicarskega prvenstva deli s Chrisom Bedio iz Slonokoščene obale. Oba sta dosegla deset zadetkov, a je Afričan v zimskem prestopnem roku odšel k berlinskemu Unionu. Foto: Guliverimage

Celar je tako v tej sezoni dosegel že 15 zadetkov. Deset v prvenstvu in pet v pokalu. V prvenstvu bi lahko presegel dosežek iz prejšnje sezone, ko je bil uspešen 16-krat. Odkar se je iz Italije preselil v Švico, je v prvenstvu za Lugano dal že 38 golov.

Pred tem se je mladi slovenski napadalec, za katerega je Roma nekoč Mariboru odštela milijon evrov, dokazoval v italijanski drugi ligi (Cremonese in Cittadella), pri Romi pa so mu v hudi konkurenci namenili le drobtinice.