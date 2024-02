Bayer lovi veliki rekord, Šeško in Kampl na derbiju z ranjenim velikanom

S tem dosežkom so nogometaši Bayerja v prejšnjem krogu izenačili rekord Bayerna, ki ga je postavil v sezoni 2019/20 pod vodstvom Hansija Flicka, zasedba Xabija Alonsa pa lahko zdaj ta dosežek še izboljša in ob tem z morebitno novo zmago drugemu Bayernu vsaj začasno pobegne že na velikih enajst točk prednosti.

V soboto veliki derbi

Bavarska zasedba, ki trenutno zasedba drugo mesto, se je po tretjem zaporednem porazu v vseh tekmovanjih tako znašla na robu prve sezone brez trofeje po 12 letih. Vodstvo kluba je zato že napovedalo, da se bo poleti od mesta trenerja poslovil Thomas Tuchel. Ta bo tokrat na novi zahtevni preizkušnji, saj ga v soboto čaka srečanje z RB Leipzigom Kevina Kampla in Benjamina Šeška.

Bo Benjamin Šeško dočakal priložnost od prve minute? Foto: Reuters

Ekipi se bosta srečali prvič po septembru lani, ko sta gola Leroya Sanea in Harryja Kana pomagala bavarskemu velikanu, da je na Red Bull Areni ob polčasu ob dveh golih zaostanka rešil remi z 2:2. Uspeh v soboto za Bayern ni samoumeven, sploh če upoštevamo, da jim ni uspelo zmagati na nobenem od zadnjih štirih srečanj z Leipzigom. Ta je sicer zmagal le eno od zadnjih šestih tekem bundeslige v gosteh in ob tem prejel 14 golov, toda Die Roten Bullen se bo spomnil svoje nepozabne zmage s 3:1 na Allianz Areni v lanski sezoni, rezultata, ki ga bodo želeli ponoviti. Na priložnost bosta čakala tudi Kampl in Šeško, ki je v tej sezoni nemškega prvenstva pri šestih zadetkih.

Tretji Stuttgart se bo pred sobotnim derbijem pomeril s Kölnom, Borussio Dortmund v nedeljo čaka srečanje s Hoffenheimom.

