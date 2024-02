Pri Bayernu zazvonil alarm, Bavarci izgubili že tretjič zapored

Vodilni in še vedno neporažen bundesligaš Bayer Leverkusen je v 22. krogu v gosteh premagal Heidenheim (2:1). Prednost pred Bayernom, ki je padel v rezultatski krizo ter po Bayerju in Laziu izgubil še proti Bochumu, je povišal na osem točk. "Slovenski" RB Leipzig je ugnal Borussio Mönchengladbach z 2:0. Benjamin Šeško, ki je vstopil v igro v 67. minuti, pa se tokrat ni vpisal med strelce. Kevin Kampl ni dočakal priložnosti za nastop. Eintracht je v nedeljo trikrat vodil v Freiburgu, a na koncu osvojil "le" točko (3:3).

Thomasu Tuchlu se po tretjem zaporednem porazu s serijskimi prvaki Nemčije trese stolček. Foto: Reuters Nogometaši nemškega prvaka Bayerna so v zadnji tekmi 22. kroga nemške lige še poglobili krizo zadnjega obdobja. V Bochumu so namreč izgubili z 2:3 in zdaj po popolnem krogu za vodilnim Bayerjem zaostajajo že osem točk.

Bayern je v tem koledarskem letu izgubil tri ligaške tekme; a če je sicer boleč poraz z neposrednim tekmecem z vrha lestvice Bayerjem (0:3) za vodstvo in navijače morda še sprejemljiv, pa bosta izgubljeni tekmi z Werderjem (0:1) in z Bochumom verjetno kmalu poskrbeli za kadrovske menjave v klubu.

Bavarci so bili danes neprepričljivi že v uvodu, a so prek Jamala Musiale vseeno povedli. A je najprej Takuma Asano izenačil, še v prvem polčasu pa je za preobrat poskrbel Keven Schlotterbeck. Težave Bayerna so se povečale v 78. minuti, ko je Dayot Upamecano zakrivil najstrožjo kazen in moral po drugem rumenem kartonu z igrišča. Kevin Stoger je povišal vodstvo na 3:1, v končnici tekme pa oslabljeni Bayern iskal vsaj izenačenje; prvi strelec lige Harry Kane pa je s 25. golom v sezoni zgolj kozmetično popravil slab vtis, zmaga pa je ostala doma.

Leipzig zmagal, Šešku se ni izšlo tudi v četrto

Benjamin Šeško je čestital Loisu Opendi za zadetek na dvoboju proti Gladbachu. Foto: Guliverimage Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško je v svoji prvi sezoni v močni nemški bundesligi zabil šest golov. Zadel je na zadnjih treh tekmah, proti Borusii Mönchengladbachu pa ni nadaljeval niza. Trener Marco Rose ga po dolgem času ni uvrstil v začetno enajsterico. Namesto njega je Loisu Opendi delal družbo Yussuf Poulsen. Rdeči biki so povedli v 14. minuti po zadetku Xavija Simonsa, nato pa je v 57. minuti podvojil prednost prvi strelec Leipziga Openda.

Šeško je vstopil v igro v 67. minuti, Kevin Kampl pa tokrat ni dobil priložnosti za igro. Leipzig je tako na šesti spomladanski tekmi v bundesligi prišel do druge zmage, s katero se je utrdil na petem mestu.

Bayer strl tudi odpor Heidenheima

Na gostovanju pri novincu v ligi je Bayer Leverkusen, edino še neporaženo moštvo v sezoni, z nekaj malega težavami prišel do novih treh točk. Odpor Heidenheima so gostje strli v šele končnici prvega dela, ko je zadel Jeremie Frimpong. Tudi v drugem polčasu so se vodilni lekarnarji mučili, z drugim zadetkom Amina Adlija sicer postavili temelje za zmago, a je za razburljivo končnico še poskrbel Tim Kleindienst z znižanjem na 1:2 v 87. minuti.

Leverkusen je s to zmago ostal neporažen na 32. zaporedni tekmi, s čimer je izenačil rekord Bayerna med decembrom 2019 in septembrom 2020.

Bayer Leverkusen ni v nemškem prvenstvu doživel poraza že 32 tekem zapored. Foto: Reuters

Stuttgart je gostoval pri zadnjem Darmstadtu in prav tako do načrtovanih točk prišel s težavami; prvi gol je dosegel Serhou Guirassy, domačim so izenačujoči zadetek minuto pozneje razveljavili zaradi igre z roko. Stuttgart je drugi polčas igral z desetimi po drugem rumenem kartonu Pascala Stenzla, a je v 90. minuti Mahmoud Dahoud vendarle potrdil zmago, čeprav so domači še zapretili z zadetkom Aarona Seydla v sodnikovem dodatku.

Wolfsburg in Borussia Dortmund sta se razšla z delitvijo točk. Rumeno-črne je v vodstvo popeljal Niclas Füllkrug že v osmi minuti, a je v drugem polčasu izenačil Yannick Gerhardt. V preostalih današnjih tekmah je Hoffenheim izgubil z Unionom z 0:1, Mainz je premagal Augsburg z 1:0.

Navijaški protesti v Nemčiji Tako kot je v Nemčiji v zadnjih tednih že običajno, so tekme zaznamovali tudi navijaški protesti. Navijači nasprotujejo načrtovanemu vstopu strateškega partnerja v nemški nogomet, kar je nemška liga DFL odobrila pred dvema mesecema. Protesti najpogosteje potekajo z metanjem predmetov na igrišče med tekmami, danes so na tak način navijači najbolj izrazito izražali nezadovoljstvo v Darmstadtu, kjer je bil prvi polčas zaradi prekinitve daljši za več kot 20 minut. Za nameček pa je imela policija v Mainzu težave še z navijaškimi izgredi, ko so se v dogovorjenem spopadu izven stadiona udarili navijači Mainza in Augsburga, 36 jih je policija pridržala.

Na petkovi večerni tekmi je Werder Bremen z 1:0 premagal Köln.

Nemško prvenstvo, 22. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota, 17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Lestvica: