Grozljiva poškodba soigralca s srečnim koncem zasenčila podvig Slovenca v Franciji

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik se je znova izkazal v drugi francoski ligi. V soboto je prispeval zadetek za zmago Bordeauxa proti Guingampu (1:0). Žirondinci, ki jih vodi Španec Albert Riera, so zmago posvetili nesrečnemu Alberthu Elisu. Soigralec Vipotnika, sicer dolgoletni reprezentant Hondurasa, je na začetku srečanja staknil poškodbo glave, posledice pa so tako hude, da so ga v bolnišnici dali v umetno komo. Sledila je operacija, ki je bila uspešna, tako da naj bi bilo njegovo trenutno stanje že stabilno.

Bordeaux, eden največjih francoskih nogometnih klubov, se želi vrniti na pota stare slave. Za začetek se želi vrniti v prvo ligo, a mu v tej sezoni, ko ga je sredi jesenskega dela prevzel znanec 1. SNL Albert Riera, ne gre najboljše. Za zdaj je na 13. mestu, a v taboru žirondincev vseeno ostajajo optimisti. Razlika do petouvrščenega Grenobla, to mesto še vodi v dodatne kvalifikacije za napredovanje, ni velika. Bordeaux zaostaja pet točk, ob nadaljevanju dobrih predstav, v soboto so tako doma z 1:0 ugnali Guingamp, pa bi se lahko približali želenemu cilju. Pri tem mu bodo v veliko pomoč zadetki Žana Vipotnika.

Nesrečna poškodba Elisa že po 34 sekundah

Komaj 21-letni Slovenec, ki je v prejšnji sezoni kraljeval med strelci v domovini, je ujel strelski ritem. Na zadnjih osmih tekmah je dosegel pet zadetkov, v soboto pa je odločil zmagovalca na srečanju z Guingampom. To je lahko zelo vesela novica tudi za selektorja Matjaža Keka, ki je v soboto dočakal tudi zadetek Benjamina Šeška proti Bayernu, ravno na veličastnem stadionu, kjer se bo Slovenija 20. junija na Euru 2024 v Münchnu potegovala za točke proti Srbiji. Do te tekme je še daleč, minili bodo še štirje meseci. Bordeaux si bo poskušal do takrat izboriti napredovanje v Ligue 1, še pred tem pa vsi v klubu tako kot celotna francoska javnost želijo vse najboljše Alberthu Elisu.

Po poškodbi Albertha Elisa je sledila osemminutna prekinitev. Foto: Guliverimage

Nogometaš iz Hondurasa, ki nosi dres Bordeauxa, je zaznamoval sobotno srečanje s hudo poškodbo glave. Staknil jo je že v 34. sekundi, ko je nesrečno trčil s tekmecem Donatienom Gomisom. Negiben je obležal na zelenici, sledila je osemminutna prekinitev, med katero so mu nudili zdravniško pomoč, nato pa so ga na nosilih odpeljali z igrišča. Po poročanju L'Equipe je bil 28-letni nogometaš takrat pri zavesti, a so ga nato prepeljali v bolnišnico, kjer so ga zaradi zahtevnosti poškodbe dali v umetno komo.

Z igrišča so ga odnesli na nosilih. Foto: Guliverimage

Riera: Posvečamo mu zmago

Alberth Elis se je v Francijo preselil leta 2022. Foto: Guliverimage V taboru Bordeauxa niso skrivali šoka po žalostnem dogodku. "Moje prve besede so namenjene Alberthu. Posvečamo mu to zmago. Po tekmi smo govorili z zdravnikom, a ne moremo ničesar povedati. Zdaj je v bolnišnici, to je vse, kar lahko povemo," je po zmagi, s katero se je Bordeaux petouvrščenemu Grenoblu približal na pet točk zaostanka, povedal nekdanji strateg Olimpije in Celja Albert Riera.

"Prvič v karieri sem izkusil kaj takšnega. Zelo nam je hudo, vsem gre na jok. Ob polčasu so nam dejali, da je pri zavesti, zdaj pa ne vemo kaj dosti. Več bomo vedeli jutri," je bil skrušen vratar Bordeauxa Karl-Johan Johnsson.

Nedeljske novice so postregle z zelo pozitivno vsebino. Elis je prestal operacijo glave, ki je bila uspešna, tako da naj bi bilo zdravstveno stanje nogometaša Bordeauxa že stabilno.

Čim hitrejše okrevanje je Elisu zaželel tudi prvi zvezdnik francoskega nogometa Kylian Mbappe:

Elis je sicer dolgoletni reprezentant Hondurasa, za katerega je na 64 tekmah dosegel 13 zadetkov, pred prihodom v Francijo pa si je služil kruh tako v ZDA (Houston Dynamo) kot tudi na Portugalskem (Boavista), v prejšnji sezoni pa je kot posojen nogometaš Bordeauxa v prvi francoski ligi nastopal za Brest.