Slovenec, ki tako uživa v Franciji, da ga moti le ena stvar

"Želimo premagati Portugalsko," iz jugozahodnega dela Francije, kjer mu gre v zadnjem obdobju v dresu Bordeauxa imenitno, saj se je med strelce vpisal trikrat na zadnjih štirih tekmah, sporoča Žan Vipotnik. Komaj čaka, da se Kekova četa znova zbere, in proti zvezdniški zasedbi, pri kateri izstopa Cristiano Ronaldo, dokaže, da se lahko enakovredno kosa tudi z največjimi. Mladi slovenski napadalec se je v pogovoru dotaknil tudi življenja v Franciji, lepot mesta Bordeaux, trenerja Alberta Riere, Benjamina Šeška in še česa.

Ko je v prejšnji sezoni strelsko eksplodiral v 1. SNL, na koncu ni prejel le krone za najboljšega strelca, ampak tudi igralca sezone, se je NK Maribor razveselil poletnega prestopnega roka. Vedel je, da si bo lahko s prodajo vročega Konjičana, ki je za svoja leta še kako izstopal iz slovenskih nogometnih okvirjev, dobro napolnil klubsko blagajno. Omenjali so se številni snubci, sprva je bilo največ govora o zanimanju velikanov s tega območja Evrope, hrvaškega in srbskega prvaka, zagrebškega Dinama in beograjske Crvene zvezde, pri kateri bi imel mladi Štajerec celo zagotovljeno igranje v skupinskem delu lige prvakov.

Žan Vipotnik (skrajno levo) se je hitro vključil v ekipo Bordeauxa, s katero ga veže pogodba vse do poletja 2028. Foto: Girondins de Bordeaux

Po tehtnem razmisleku in odkriti želji Bordeauxa, podkrepljeni s konkretnimi milijoni evrov, se je Žan Vipotnik odločil, da bo kariero nadaljeval v Franciji. A ne v prvi, temveč drugi ligi. Ni bilo malo takih, ki so se mu posmehovali, za katere je bil to resničen kazalnik, kako malo je sploh vredno slovensko prvenstvo, če njegov najboljši mož, poleg vsega pa še redni član reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu, nadaljuje kariero v drugoligaškem okolju. Tam, kjer je v prejšnji sezoni z Le Havrom blestel Luka Elsner, pisal zgodovino in se po rekordnem nizu neporaženosti prebil med elito.

Po prvi polovici sezone, vmes so pri Bordeauxu, enemu najslovitejših francoskih nogometnih klubov, ki je v zadnjih letih padel v krizno obdobje in se oddaljil od elite, zamenjali trenerja, tako da se je v svetovno prestolnico vina preselil stari znanec Slovenije Albert Riera, je Vipotnik potegnil črto in strnil vtise. Tako o dozdajšnji francoski izkušnji, življenju v Bordeauxu kot še marsičem drugem.

Prekrasno mesto predstavlja pašo za oči

Njegovo ime Žan je kot ustvarjeno za Francijo. Izgovori se kot Jean, eno najpogostejših imen v Franciji. Soigralci ga še niso prekrstili v francosko različico imena. To niti ni potrebno, saj se je v slačilnici Bordeauxa, šestkratnega francoskega prvaka, ki se želi vrniti na stare poti slave, a mu za zdaj ne gre najbolje, saj je obtičal v spodnji polovici drugoligaške razpredelnice, hitro oprijel vzdevek Vipi. Na obrazu mladega Štajerca je nasmeh vedno večji.

Na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah se je kar trikrat vpisal med strelce. V ponedeljek proti Angersu ni zadel v polno, a je pomagal soigralcem do pomembne zmage (1:0) nad drugouvrščenim klubom. Foto: Girondins de Bordeaux Sprva nad tem, kar mu je ponujal Bordeaux, ni bil popolnoma zadovoljen, saj so izostajali zadetki, zdaj pa so prisotni tudi ti. Vipotnik je ujel strelski ritem, s katerim je lani zaslovel pri Mariboru. Na kar treh od zadnjih štirih prvenstvenih tekem se je vpisal med strelce, skupno je zadel šestkrat, s čimer je vodilni v klubu.

Kako se ima Žan Vipotnik v Franciji? "Odlično je. Mesto je prekrasno, malce starinsko, a z zelo lepimi znamenitostmi. Glede življenja me ne moti prav nič. Niti ena stvar," sploh ne čuti domotožja, čeprav se je v tujino odpravil zelo mlad, pri komaj 21 letih. V novo poglavje nogometne kariere je vstopil zrelo in odgovorno. Bordeaux je izbral zato, da bi napredoval. In po polovici leta je prepričan, da pri izboru delodajalca ni storil napake, saj je preprosto očaran nad razliko med aktualnim klubom in tistimi, pri katerih se je dokazoval v Sloveniji.

Odločitve, da se iz Maribora preseli k francoskemu drugoligašu v Bordeaux, ne obžaluje. Prepričan je, da se je odločil pravilno. Foto: Girondins de Bordeaux

"Prišel sem v velik klub. Tu imam vse, kar igralec potrebuje. Vse je na vrhunski ravni. Odličen center za treninge, lep stadion. Ne morem se pritoževati nad ničimer," ne skriva dobre volje, a je v pogovoru za Sportal vendarle dodal, da bi bila lahko boljša le ena stvar. Rezultati. In posledično tudi uvrstitev Bordeauxa na lestvici. Tako ga za zdaj moti le to in nič drugega.

S prvo plačo v Franciji si je opremil stanovanje

V klubu preživi od sedem do devet ur na dan. Foto: Girondins de Bordeaux Je pravi nogometni profesionalec. Njegov urnik je zapolnjen, tako da niti nima časa, da bi mu misli uhajale v domovino in bi kaj pretirano pogrešal. "V klubu preživim od sedem do devet ur na dan. Tako mi čas hitreje mine. Kar zadeva Slovenijo, sem ohranil stike z domačimi. Spremljam, kaj se dogaja v slovenski ligi, drugače pa se v Bordeauxu že počutim kot doma. Lahko sem vesel, da je tako," se je hitro privadil na novi način življenja. Vedno bolje mu gre tudi znanje francoskega jezika, za dodatno navdušenje pa skrbi pogled na bančni račun, saj so zneski, s katerimi ima opravka v Bordeauxu, veliko višji od tistih, ki so ga spremljali ob dokazovanju v domovini.

Kar zadeva finance, se je znašel v povsem novem svetu. Kaj si je privoščil za prvo plačo v Franciji? "Kupil sem stvari, ki sem jih potreboval za stanovanje. Da sem lahko zaživel v svojem udobju. V tistem, kar imam rad in mi ugaja," nam je zaupal slovenski reprezentant, ki bo kmalu, ko se bo zima že počasi prelevila v pomlad, dopolnil 22 let.

Tiste, ki jih zanima kaj več o vinu, mora razočarati

Bordeaux, osrednje mesto jugozahodne francoske regije Nova Akvitanija, ki je "cvetelo" že v obdobju starega Rima, ga je očaralo. "Morje se zliva v reko, ki teče skozi Bordeaux, tako da lahko do mesta s pomočjo dvižnega mosta pridejo tudi križarke. Veliko je zanimivega za turiste. Mene je navdušilo pristanišče Port de la Lune (od leta 2007 je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine, op. p.). Veliko je znamenitosti, čudovitih stavb. Seveda ima Bordeaux tudi slovito rdeče vino. To je za mnoge tudi prva asociacija na mesto," se med te, ki so Bordeaux takoj povezali z vinom, prišteva tudi sam. Ker prihaja iz Štajerske, slovenske regije, kjer ne manjka ljubiteljev in pridelovalcev vina, dobi ogromno vprašanj o vinu.

Pristanišče Port de la Lune je od leta 2007 na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine. Foto: Guliverimage

Vselej pa mora tiste, ki jih zanima kaj več o tem, kaj dela vino iz Bordeauxa tako posebno, razočarati. "Nisem velik ljubitelj vina. Po kakšni tekmi kdaj morda spijem kaj malega, zlasti ob kosilu, a se drugače ne spoznam na vina. Živim kot nogometaš, tako da več pijem vodo," nam je v smehu pojasnil edini slovenski nogometni legionar, ki igra v drugi francoski ligi.

Glede poznavanja vina tako močno zaostaja za enološkim znanjem, ki ga ima njegov selektor Matjaž Kek. Ga je morda že presenetil in mu iz Bordeauxa, svetovne prestolnice vina, prinesel kakšno posebno buteljko? "Ne. Sem pa slišal, da se resnično spozna na vina," je dejal Vipotnik in se nam zahvalil za idejo.

Dokaz, da je za Slovenijo naredil nekaj velikega

Žan Vipotnik je za slovensko izbrano vrsto, za katero je v kvalifikacijah za Euro 2024 blestel tudi Petar Stojanović, v osmih nastopih dosegel dva zadetka. Foto: www.alesfevzer.com Pod vodstvom selektorja Keka ga letos čaka vrhunec kariere. Navijači že odštevajo dneve do začetka evropskega prvenstva v Nemčiji, na katerem se bo Slovenija pomerila z Dansko (16. junija v Stuttgartu), Srbijo (20. junija v Münchnu) in Anglijo (25. junija v Kölnu). Pred dnevi je bila tako na sončni strani Alp udarna debata, kdo je po žrebu Evropske nogometne zveze (Uefa) prejel vstopnice za spektakle na Euru, kdo pa je ostal praznih rok.

Kar zadeva Vipotnikove, so lahko srečni, da bodo na Euru občudovali Žana. Kot slovenski reprezentant bo namreč prejel določeno število vstopnic in z njimi osrečil najbližje. "Če bodo le imeli čas in jim bo služilo zdravje," je pripomnil "Vipi" in dodal, kako lepo je spremljati tako veliko povpraševanje za nogometni dogodek leta. "To je še en dokaz, kako smo za Slovenijo naredili nekaj velikega in se je dvignilo vzdušje glede nogometa. S tem sta se na višjo raven dvignili tudi gledanost in kakovost nogometa," komaj čaka trenutek, ko bo poleti na nemških stadionih na tribunah zagledal več kot deset tisoč slovenskih navijačev, ki zagotovo ne bodo varčevali z glasilkami.

Riera mu je od srca čestital

Albert Riera za zdaj še ne more biti zadovoljen z doseženim pri Bordeauxu, je pa z dvema zaporednima zmagama zmanjšal zaostanek za petouvrščenim klubom, to je v tem trenutku Amiens, na šest točk. Foto: Girondins de Bordeaux Sloveniji je do uvrstitve na Euro 2024 pomagal z dvema zadetkoma. Prvi, dosežen ravno ob krstnem nastopu za izbrano vrsto, je bil zlata vreden, saj ji je zagotovil zmago v gosteh nad Kazahstanom. Na koncu se je izkazalo, da je bila to zmaga nad največjim tekmecem za drugo mesto v skupini. Za zdaj je edini nogometaš Bordeauxa, ki si je zagotovil nastop na Euru. Glede na to, da ima tudi soigralca iz Gruzije in Ukrajine, bi se lahko znašel še kakšen, za zdaj pa je edini.

Ko se je lani po nepozabnem proslavljanju preboja na veliko tekmovanje vrnil v Francijo, mu je trener namenil veliko čestitko. To niti ne preseneča, saj ga vodi Albert Riera, ki je v zadnjih sezonah kraljeval v 1. SNL. Najprej z Olimpijo, nato še s Celjem. "Seveda mi je trener takoj čestital. Tudi njemu pomeni Slovenija ogromno. Pri nas je naredil prve trenerske korake. Od srca mi je čestital celoten trenerski štab, ki je prej deloval tudi v Sloveniji. Res so se razveselili tega, da bo Slovenija zaigrala na Euru," lahko španskega stratega dodatno veseli tudi spoznanje, da bi lahko na Euru nastopilo kar nekaj njegovih varovancev. Tako nekdanjih (Timi Max Elšnik, Žan Karničnik, David Zec, Matevž Vidovšek …) kot tudi zdajšnjih (Vipotnik).

Albert Riera je v ponedeljek popeljal Bordeaux do domače zmage nad Angersom (1:0), na kateri je Žan Vipotnik odigral 77 minut. Ko je zapuščal igrišče, so gostitelji že imeli v žepu končni rezultat. Foto: Girondins de Bordeaux

Navijači še verjamejo v srečen konec

Riera je v Sloveniji kot trener ustvarjal čudeže. Olimpija in Celje sta bila pod njegovim vodstvom neustavljiva in nedotakljiva za tekmece. Ko ga je v svoje vrste povabil Bordeaux, pri katerem se je pred davnimi leti dokazoval kot nogometaš, takrat so žirondinci še redno igrali v prvi francoski ligi in spadali med (naj)boljše, je za stratega z Majorke napočilo novo, veliko manj evforično obdobje. Točk ni niti približno toliko kot v Sloveniji, izpadel je iz pokalnega tekmovanja, na prvenstvu pa je za zdaj bližje dnu kot vrhu. Temu primeren je tudi obisk domačih tekem.

Navijači Bordeauxa, ki so naslov francoskega prvaka nazadnje proslavljali leta 2009, leta 2013 pa osvojitev zadnje pokalne lovorike, pogrešajo prvoligaške nogometne spektakle. Foto: Girondins de Bordeaux

So navijači Bordeauxa že izgubili potrpljenje ali so še optimistični, da bi se lahko v tej sezoni prebili med prvoligaše? "Kje pa. Seveda vsi skupaj še vedno verjamemo v boljše čase. Položaj ni najboljši, a v nogometu se dogajajo tudi take stvari, da ti včasih preprosto kaj ne gre. Imamo veliko manevrskega prostora za napredek. Manjkata nam samozavest in osredotočenost. V prvi polovici sezone smo ju pogrešali, a to lahko spremenimo. Lahko se dvignemo na lestvici in tudi začnemo igrati bolje. Verjamem, da bi nam lahko uspelo. Do petega mesta, ki še pelje v play-off, nas ne loči dosti (po ponedeljkovi zmagi nad Angersom še šest točk, op. p.). Verjamemo v to, da bi nam lahko uspelo. Moramo verjeti v zmagoviti niz in ga doseči. Trdo delamo za to," verjame, da sta zaporedna domača uspeha nad zadnjeuvrščenim Valenciennesom (3:1) in drugouvrščenim Angersom (1:0) dobra izhodiščna točka za zmagoviti niz.

Živi od zadetkov, zato se mu vse bolj smeji

Bordeaux je Mariboru zanj odštel slabe tri milijone evrov. Foto: Girondins de Bordeaux Bordeaux je tako v ponedeljek na stadionu Malmut Atlantique premagal drugouvrščeni Angers, sicer nekdanji klub Mihe Blažiča. Vipotnik je v dobri strelski formi. Na zadnjih štirih drugoligaških tekmah se je trikrat vpisal med strelce. Bi lahko ponovil učinek, s katerim je izstopal v prejšnji sezoni, ko je za Maribor zadeval za stavo zlasti v spomladanskem delu? "Verjamem, da se bo to ponovilo. V zadnjih mesecih se v Franciji počutim dobro. Prišli so zadetki, kar je zame kot napadalca najpomembnejše. Živimo namreč od zadetkov," je optimist.

Če se bo njegov strelski niz nadaljeval, ga bodo v luči, v kateri je navduševal že v 1. SNL, spoznali tudi Francozi, javnost pa bo prejela dovolj nazoren dokaz, zakaj je bilo treba za prihod slovenskega napadalca odšteti tako veliko denarja. Transfermarkt poroča o tem, kako so vijolice zaslužile 2,7 milijona evrov, znesek pa bi lahko ob dodanih bonusih še narasel.

Dva sta letos dosegla tudi Šporar in Celar Žan Celar je na nedeljskem gostovanju v St. Gallnu zablestel z dvema zadetkoma in podajo. Foto: AP / Guliverimage Žan Vipotnik je v koledarskem letu 2024 dosegel že dva zadetka. Oba na tekmah druge francoske lige, na pokalnih spopadih pa je ostala njegova statistika prazna. Letos sta dvakrat merila v polno še dva njegova reprezentančna soigralca. Andraž Šporar v dresu Panathinaikosa, ki je letos odigral že šest tekem, Ljubljančan pa je bil uspešen dvakrat proti Panaitolikosu, dvakrat je bil natančen tudi Žan Celar. Napadalec švicarskega Lugana je v nedeljo navdušil na gostovanju pri drugouvrščenem St. Gallnu. Lugano je zmagal s 4:1, nekdanji up Triglava, Maribora in Rome pa je v zadnjih 20 minutah prispeval dva zadetka in asistenco. Benjamin Šeško je za rdeče bike iz Leipziga letos nastopil na treh tekmah in dosegel en zadetek, po katerem ni mogel biti najbolj zadovoljen, saj je njegova ekipa v Stuttgartu doživela hud poraz (2:5). Jan Mlakar je v drugi italijanski ligi za Piso na treh tekmah v letu 2024 zadel v polno enkrat, Luka Zahović pa na Poljskem s Pogonom še ni vstopil v spomladanski del prvenstva.

S Šeškom ohranja redne stike

Na reprezentančnih akcijah sta Žan Vipotnik in Benjamin Šeško redna sopotnika. Foto: R. P. Vipotnik ima z Bordeauxem sklenjeno pogodbo do poletja 2028 in verjame, da bo slej ko prej z njim zaigral tudi v prvi ligi. S tem bi postal drugi slovenski reprezentančni napadalec, ki nastopa v eni izmed lig priljubljene petice. Za zdaj je edini Benjamin Šeško, ki pri 20. letih nosi dres RB Leipziga v Nemčiji, s katerim ga kmalu čakata zanimiva dvoboja osmine finala lige prvakov z madridskim Realom.

"Z Benjaminom imava zelo dober odnos in se redno slišiva. Čestitava si ob zadetkih, hkrati pa si želiva, da bi to prenesla še na igrišče, ko bo nastopala reprezentanca. Da bi se lahko veselila tudi Slovenija," ga s Šeškom, s katerim sta skoraj sovrstnika in sta v preteklosti podirala rekorde v ligah za mlajše igralce v domovini, veže veliko prijateljstvo. To je opaziti tudi na vsaki reprezentančni akciji, kjer sta vedno skupaj.

Cristiano Ronaldo lahko igra še najmanj štiri leta

Slovenija se bo 26. marca v prijateljskem dvoboju pomerila s Portugalsko, pri kateri nosi kapetanski trak Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters Vipotnik in Šeško bi lahko v napadu reprezentance, če se bo tako odločil selektor Matjaž Kek, znova združila moči čez dva meseca. Takrat čakata Slovenijo prijateljski tekmi z Malto (21. marec) in Portugalsko (26. marec). Navijače še kako zanima zlasti ta, saj bo v Stožicah zaigrala ena najmočnejših evropskih reprezentanc, prepolna zvezdnikov, med katerimi še vedno izstopa Cristiano Ronaldo.

"Glede na to, kakšna imena pridejo v Slovenijo, se obeta dobra tekma. Sploh če govorimo o Cristianu Ronaldu. Saj dobro vemo, kaj vse je že naredil v nogometu, ne vemo pa, kako dolgo bo še igral. Verjamem, da lahko igra še vsaj štiri leta, saj je še vedno v odlični formi, kar dokazuje tudi s predstavami v Savdski Arabiji. Upam, da bo prišel v Ljubljano, da doživimo še tekmo proti njemu. Je pa res, da ne bomo igrali tekme zaradi Cristiana, ampak tega, da se kar najboljše pripravimo za Euro. Bo pa cilj Slovenije nedvomno zmaga," želi ohraniti niz nepremagljivosti v Stožicah, ki traja že poldrugo leto in je Kekovi četi pomagal do velikega uspeha, preboja na Euro 2024.

Verjame, da bo Portugalska v Stožicah padla

Do začetka Eura 2024, ko bo moral selektor Kek oddati dokončen seznam potnikov na spektakel v Nemčiji, lahko pričakujemo ogromno dokazovanje vseh nogometašev, ki jih pri delu žene naprej tudi motiv, da bi pridobili zaupanje 62-letnega Mariborčana in podoživeli čar evropskega nogometa kar v živo. Tako so na nedavni pripravljalni tekmi v ZDA, ko je Slovenija po zadetku Nejca Gradišarja, ki mu je asistiral Danijel Šturm, do zmage nad Američani z 1:0 pomagali številni novi napadalci.

Napadalec Rogaške Nejc Gradišar je prejšnji konec tedna Slovenijo popeljal do zmage v Teksasu. Foto: Reuters

"Dvoboja nisem mogel neposredno spremljati, saj smo ravno takrat igrali tekmo z Bordeauxem. Pozneje sem si ogledal vrhunce. To je bila res dobra predstava Slovenije. Nekateri fantje so pokazali, da so na res visoki ravni. To je tudi dokaz, kako dobra je slovenska liga in da se lahko tudi v njej napreduje. Zaslužijo si pohvale, saj so premagali igralce iz lige MLS. Vemo pa, kako dobre igralce ima ZDA," je pohvalil Kekovo četo, ki je s prevetreno in pomlajeno zasedbo v San Antoniu premagala ZDA.

Premagala je selekcijo lige MLS, v kateri nastopa superzvezdnik Lionel Messi. Če bi čez dva meseca v Stožicah padla še Portugalska z Ronaldom, bi tako Slovenija posredno opravila z obema velikanoma svetovnega nogometa, ki ju pozna ves svet. "To bi bil najboljši scenarij. Upam, da se bo zgodil. Verjamem, da se bo," je Vipotnik ponovil, kako želi Slovenija 26. marca s Portugalsko dokazati, da njeni rezultati v zadnjih letih niso bili naključni in se lahko več kot enakovredno kosa tudi z najbolj znanimi imeni evropskega nogometa.

Žan Vipotnik igra domače tekme na stadionu Matmut Atlantique, ki sprejme več kot 40 tisoč gledalcev. Foto: Girondins de Bordeaux

Če bi ji uspelo premagati Ronalda in druščino, bi v taborih Danske, Srbije in Anglije prejeli novo opozorilo o tem, česa vsega je zmožna Slovenija. Na to, da Kekova četa na Euro ne odhaja le sodelovat, ampak želi ustvariti še nekaj več, prisega tudi Vipotnik. Najboljše volje bi bil, če bi na Euro odpotoval kot član novopečenega prvoligaša Bordeauxa. Za kaj takšnega bo moral začeti zmagovati v nizu. Po pomembni zmagi nad močnim Angersom ga čaka nov izziv prihodnjo soboto, ko bo gostoval v Troyesu.