Elsnerjevi le do remija pri zadnji ekipi francoske lige

Luka Elsner je imel lepo priložnost, da Le Havre po 19. krogu ligue 1 zavihti v zgornjo polovico prvenstvene lestvice. Igrali so namreč proti zadnjeuvrščenemu Lorientu, ki je doslej zmagal samo na dveh tekmah, a so iztržili le točko za remi s 3:3 in ostajajo 11. v ligi.. Četrti Monaco in šesti Marseille sta v soboto zvečer igrala neodločeno 2:2.

Le Havre je sicer na zadnjih petih ligaških tekmah kar trikrat izgubil (skupaj ima šest porazov na 18 tekmah), je pa v prejšnjem krogu premagal nekoč velikana francoskega nogometa Lyon in nato napredoval še med 16 najboljših v francoskem pokalu. Zadnji Lorient je bil lepa priložnost, da ekipa Luke Elsnerja znova zmaga in se tako z 11. mesta zavihti v zgornjo polovico razpredelnice, pa bodo morali počakati na naslednjo priložnost, saj so v gosteh iztržili le remi s 3:3.

Še več, Elsnerjeva četa je bila celo na pragu poraza, a si je točko vendarle priigrala v sodnikovem dodatku, potem ko je v njegovi četrti minuti na 3:3 s svojim drugim golom na tekmi izenačil Andre Ayew. Ta je v igro vstopil v 70. minuti. Ganski rezervist je pred tem izenačil tudi na 2:2.

Le Havre je zadržal štiri točke prednosti pred najbližjima zasledovalcema, saj tudi Montpellier in Nantes nista zmagala.

Drugouvrtščena Nica je v soboto z 1:0 premagala Metz. Vodilni PSG v nedeljo zvečer igra prav s presenetljivo tretjim Brestom. Strelsko razpoloženi Parižani so favoriti tekme. To sezono so na 18 tekmah zabili kar 44 golov, Brest denimo samo 27.

