Mbappe znova blestel, Riera in Vipotnik izpadla

Drugoligaš Bordeaux, ki ga vodi Španec Albert Riera, zanj pa nastopa Žan Vipotnik, je v prejšnjem krogu pokalnega tekmovanja gostoval pri petoligašu Entente in ga izločil šele po izvajanju 11-m. Na tisti tekmi je Konjičan zgrešil strel z bele točke, a so bili na njegovo srečo soigralci natančnejši, tako da je Bordeaux le napredoval skozi šivankino uho. Slovenski reprezentančni napadalec je sicer v dobri strelski formi na drugoligaških srečanjih, kjer je zadel v polno na zadnjih dveh tekmah, skupno pa je v tej sezoni dosegel pet golov. Slabše kaže Bordeauxu, ki je v drugi ligi šele na 15. mestu, tako da pod vodstvom nekdanjega stratega Olimpije in Celja ne dosega želenih rezultatov. Pokalna zmaga nad Nico, ki je hit sezone v prvi ligi, kjer na lestvici gleda v hrbet le vodilnemu PSG, bi zato še kako okrepila samozavest žirondincev. Bordeaux je namučil goste, a izgubil z 2:3 in s tem izpadel iz pokalnega tekmovanja. Vipotnik je zapustil igro v 74. minuti.

Prvi udeleženec osmine finala francoskega pokalnega tekmovanja je postal Lyon, ki je v petek v gosteh z 2:1 premagal četroligaša Bergerac.

Le Havre, ki ga vodi Luka Elsner, bo skušal vlogo favorita upravičiti v nedeljo pri tretjeligašu Chateaurouxu.

