Lahko delo za Liverpool, težje za Bayer

Po ligi prvakov bodo danes postali znani še četrtfinalisti lige Europa. Liverpool bo na Anfieldu gostil Sparto iz Prage in branil visoko prednost s prve tekme, ko je prejšnji teden zmagal s kar 5:1. Težje delo čaka vodilno ekipo nemške bundeslige, Bayer Leverkusen, ki je na prvi tekmi v gosteh pri Qarabagu iztržil remi z 2:2. Zajetno prednost bosta branila tudi Milan, ki je na prvi tekmi s 4:2 premagal praško Slavio, Roma pa je s 4:0 nadigrala Brighton.

Z remijem se je končal prvi obračun Benfice in Rangers, pa tudi Atalante in Sportinga. Marseille je proti Villarrealu zmagal s 4:0.

Žreb parov za četrtfinale, polfinale in finale bo 15. marca, četrtfinalni obračuni bodo 11. in 18. aprila, polfinalni 2. in 9. maja, finale pa bo 22. maja v Dublinu.

Liga Europa, osmina finala (povratne tekme):

Četrtek, 14. marec: