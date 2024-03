Slovenski dvojec v lovu na čudež

Danes povratne tekme osmine finala čakajo tudi klube, ki v tej sezoni nastopajo v konferenčni ligi. Sturm s slovenskim dvojcem Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković čaka zelo zahtevno delo na gostovanju v Franciji, saj je avstrijski klub že na prvi tekmi z Lillom klonil z 0:3. Z enakim rezultatom je Fenerbahče Mihe Zajca prejšnji teden v gosteh slavil pri moštvu Union St. Gilloise, tako da ga zdaj doma čaka enostavna naloga.

Zanimiv obračun se obeta v Birminghamu, kjer bo Aston Villa gostila Ajax. Tekmeca sta se na prvem srečanju razšla brez zadetkov. Dinamo Zagreb bo na gostovanju v Grčiji v Solunu pri PAOK branil prednost dveh zadetkov s prve tekme.

Žreb parov za četrtfinale, polfinale in finale bo 15. marca, četrtfinalni obračuni bodo 11. in 18. aprila, polfinalni 2. in 9. maja, finale pa bo 29. maja v Atenah.

