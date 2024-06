Tekma z Armenci bo prvi test za Slovenijo. Selektor Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju na novinarski konferenci poudaril, da je tekma najboljši test, še posebej, če gre za tako, ki je del priprav na EP. "Tekma proti Armeniji bo kot konec delovnega tedna," je dejal zbranim in dodal, da bo na njej zagotovo manjkal Žan Celar (še v nedeljo je nastopil v finalu švicarskega finala in izgubil z Luganom), tekmo pa bodo verjetno izpustili oziroma so zanjo vprašljivi tudi Miha Blažič, Benjamin Šeško, Benjamin Verbič in Petar Stojanović: "Priložnost bodo tako dobili nekateri drugi. Iščemo pa agresivnost, duel, hitre prehode. Mislim, da bo Armenija pravi tekmec za vse to."

Na Brdu sta ob Celarju že tudi David Brekalo in Nino Žugelj, ki sta imela konec prejšnjega tedna klubske obveznosti v ZDA in na Norveškem, tako da so prisotni vsi s širšega seznama.

Vrača se Lovrić

Kek je nekoliko potarnal nad fizično pripravo nekaterih, želi pa tudi več od prikazanega na zadnjih treningih. Vseeno poudarja, da je na splošno zadovoljen, saj bi v nasprotnem primeru zagotovo že naredil kakšen rez.

"Moram poudariti, da je dobro vzdušje, ampak hočem konkurenčnost, delovno vzdušje in na vsakem treningu korak naprej," je še povedal in dodal, da bo tekma test tudi za dlje odsotnega Sandija Lovrića. "Če ne bomo na pravih obratih, bomo dobili na hitro okoli ušes," je še opozoril Kek.

Od Josipa Iličića je za zdaj selektor dobil natanko to, kar si je želel. Foto: www.alesfevzer.com 7. junij je dan, ko bo moral seznam skrčiti na 26 imen, ki bodo odšla v Nemčijo. Kek upa, da bo odločitev težka in da je ne bodo olajšale poškodbe. Zadovoljen pa je tudi z doprinosom Josipa Iličića: "Dobil sem točno tisto, zaradi česar je bil vpoklican." Ozrl se je tudi na nogometno tržnico, kjer je vroče ime prvi slovenski napadalni adut Šeško: "To so stvari, s katerimi je treba živeti. Ko se začnejo v javnosti obračati milijonske številke, potem si zamislite, kaj se dogaja zadaj."

Poudaril je, da polovičarstva EP ne bo dovolilo in da se mora vsak znajti pod pritiskom: "To se zelo hitro kaznuje. Upam, da se fantje zavedajo tega. Je pa vse to del naše igre. Poudariti je treba tudi to, da če želiš biti na tej ravni, se moraš tega naučiti. Luka Dončić, Tadej Pogačar in podobni so ves čas na prvih straneh in pod pritiskom. Tu se vidi tudi kakovost okolice fantov in njihovih značajev. Da pa se zanimajo za nekoga veliki klubi in se omenjajo milijoni, je to na nek način tudi pohvala za naš strokovni štab."

Gnezda Čerin: Želimo zmagati

Adam Gnezda Čerin poudarja, da morajo v tekmo brez podcenjevanja. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Vezist Adam Gnezda Čerin je pohvalil vzdušje v ekipi ter izpostavil dobre in intenzivne treninge. "Vsi smo veseli, pričakujemo EP, kar bo velik izziv za nas. Na pripravljalnih tekmah želimo najprej zmagati, a tudi preizkusiti nekatere stvari, ki nam bodo prav prišle na EP," je povedal član atenskega velikana Panathinaikosa.

Dodal je, da je Armenija spoštovanja vredna ekipa in da se je morajo lotiti brez podcenjevanja. Ozrl se je predvsem na težave, ki jih je reprezentanca imela na Malti: "Brez podcenjevanja. Tudi sami smo dobili opozorilo na Malti. Če nisi pravi, imaš težave. Tako da – maksimalna osredotočenost na jutrišnjo tekmo."

Slovenija in Armenija se bosta pomerili prvič, gostje pa so v tem letu do zdaj obakrat igrišče zapuščali sklonjenih glav. Na prijateljskih tekmah sta jih ugnali tako Kosovo kot Češka. Kekovo četo v soboto ob 15. uri čaka še obračun z Bolgarijo.