Začelo se je z dramo v Parizu, 61 let pozneje je odmeval triler na Wembleyju

Zgodovina evropskih nogometnih prvenstev je razvejana, daljša od 60 let in zelo bogata. Najbolj je osrečila Nemce, saj so v finalu nastopili že šestkrat. Letos bodo deležni pomembne prednosti, saj bo Euro potekalo na njihovih tleh. Nemci si s tremi naslovi na večni lestvici zmagovalcev delijo prvo mesto s Španci. Naslov je osvojilo deset različnih izbranih vrst, Slovenija pa se je v obdobju državne samostojnosti na največjem evropskem tekmovanju že družila z elito. Prvič je nastopila leta 2000, drugič pa bo letos, po 24 letih čakanja.

V prvem evropskem finalu v nogometu je Sovjetska zveza pred 64 leti premagala Jugoslavijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Zgodovina izvedb evropskih prvenstev sega v leto 1960, ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) priredila prvo tekmovanje. V kvalifikacijah niso nastopile vse najboljše reprezentance tistega obdobja, zaključni turnir štirih ekip pa je bil odigran na francoskih tleh. Krstno evropsko prvenstvo v nogometu je tako potekalo leto dni pred rojstvom aktualnega slovenskega selektorja Matjaža Keka.

Naslov je osvojila Sovjetska zveza in v napetem finalu v Parizu po podaljšku premagala Jugoslavijo. Dvoboj držav, ki sta pred dobrimi tremi desetletji prenehali obstajati, na njunem pogorišču pa nastalo mnoštvo mladih držav, je postregel s prvim vrhuncem evropskega prvenstva. Pozneje jih je bilo še ogromno.

Vsi finalni dvoboji evropskih prvenstev v nogometu:

* prvenstvo je leta 2021 potekalo kar v 11 državah, zaključni turnir pa v Angliji

Sanjski učinek Michela Platinija

Michel Platini je na Euru leta 1984 dosegel kar devet zadetkov! Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Španija je prvič postala prvakinja leta 1964, ko je izkoristila prednost domačega igrišča, leta 1968 se je na domačih tleh naslov veselila Italija, ki je za zmago potrebovala dve tekmi proti Jugoslaviji, leta 1972 pa je prvič nase opozorila Nemčija. Takratna ZRN je predstavila generacijo, ki je dve leti pozneje postala še svetovni prvak.

Leta 1976 je evropske favorite presenetila Češkoslovaška in v Jugoslaviji po znamenitem strelu z bele točke Antonina Panenke prekrižala načrte Zahodnim Nemcem, "modri" z Brankom Oblakom in Danilom Popivodo pa so osvojili tretje mesto, nato pa se je evropska krovna zveza odločila, da bo odslej na zaključnih turnirjih nastopalo osem ekip.

Kvalifikacije so postale še bolj zanimive, na EP 1980 v Italiji pa so se na prestol povzpeli (Zahodni) Nemci. Leta 1984 se je Euro vrnil v Francijo, galski petelini pa so s pomočjo 12. igralca, glasnega občinstva, in neverjetno razigranega strelca Michela Platinija, ki se je podpisal pod kar devet zadetkov, preskočili vse ovire. Premagali so tudi Jugoslavijo, pri kateri je bil član zasedbe tudi takratni mladi as Olimpije Srečko Katanec.

Španija prva, ki je ubranila naslov

David Trezeguet je odločil zmagovalca v napetem finalu leta 2000 v Rotterdamu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Leto 1988 je osrečilo privržence Nizozemske, leta 1992 pa je na Švedskem nogometno Evropo presenetila južna soseda Danska, ki se je prvenstva udeležila le zaradi tega, ker je na področju Jugoslavije že divjala vojna. Danci so šli do konca.

Leta 1996, takrat so prvič v kvalifikacijah sodelovali tudi najboljši slovenski nogometaši, je bilo na delu že 16 udeležencev. Nemci so na Otoku osvojili nov naslov evropskega prvaka, leta 2000 pa se je med elito znašla tudi Slovenija.

Zlata Katančeva generacija je izpadla po skupinskem delu, a zapustila dober vtis (na infarktni tekmi z ZR Jugoslavijo je remizirala s 3:3, nato izgubila s Španijo 1:2, na koncu pa se z Norveško razšla brez zadetkov), Francija pa je v dramatičnem finalu po zlatem zadetku Davida Trezegueta spravila v jok Italijo.

Slovenija je leta 2000 na krstnem nastopu na Euru osvojila dve točki. Remizirala je z ZR Jugoslavijo in Norveško ter tesno izgubila s Španijo. Foto: Reuters

Na Portugalskem, pred 17 leti, je nogomet poskrbel za eno največjih senzacij v zgodovini evropskih prvenstev, saj je naslov pristal v rokah Grkov.

Leta 2008 sta prvenstvo gostili Avstrija in Švica, v neposredni bližini Slovenije je smetano s torte polizala Španija. Rdeča furija je nadaljevala zmagovalni niz na SP 2010, na Euru 2012 na Poljskem in v Ukrajini pa dokazala, da ji v Evropi še vedno ni enakega.

Odkar jih je 24, sta bili najboljši Portugalska in Italija

Štiri leta pozneje, ko se je evropska elita zbrala v Franciji, je prvič zaživel nov tekmovalni sistem. Prvič je nastopilo 24 ekip, skoraj polovica vseh zdajšnjih članic evropske nogometne družine (55). Prvak je moral prvič za osvojitev evropske krone odigrali sedem tekem, saj je prvič v zgodovini EP zaživela še osmina finala, naslov prvaka pa je osvojila Portugalska in postala deseta različna evropska prvakinja.

Velika prijatelja Pepe in Cristiano Ronaldo po zmagi v finalu EP 2016 nista skrivala čustev. Letos sta nastopila tudi na prijateljski tekmi v Ljubljani, kjer sta izgubila proti Sloveniji (0:2), nastopila bosta tudi na Euru 2024. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prihodnje evropsko prvenstvo bi moralo potekati štiri leta pozneje, a je pandemija koronavirusa prireditelje prisilila, da so večtedenski spektakel, ki je potekal v kar 11 državah, izvedli leto dni pozneje.

Na evropski prestol so se povzpeli Italijani, ki so v razburljivem finalu, zmagovalca so odločili streli z bele točke, spravili v solze Angleže. Trije levi, ki se bodo letos v Nemčiji pomerili tudi s Slovenijo, so namreč zgodovinsko priložnost za krstni evropski naslov zapravili na Wembleyju.

Slovenski zahodni sosedi so leta 2021 v finalu Eura pokvarili vnaprej pripravljeno angleško veselico in se drugič v zgodovini povzpeli na evropski prestol. Foto: Reuters

Vsi evropski prvaki in podprvaki:

Reprezentanca Prvak Podprvak Nemčija* 3 (1972, 1980, 1996) 3 (1976, 1992, 2008) Španija 3 (1964, 2008, 2012) 1 (1984) Italija 2 (1968, 2020) 2 (2000, 2012) Francija 2 (1984, 2000) 1 (2016) Sovjetska zveza 1 (1960) 3 (1964, 1972, 1988) Češka** 1 (1976) 1 (1996) Portugalska 1 (2016) 1 (2004) Nizozemska 1 (1988) / Danska 1 (1992) / Grčija 1 (2004) / Jugoslavija / 2 (1960, 1968) Belgija / 1 (1980) Anglija / 1 (2020)

* leta 1972 in 1980 je bila prvak kot ZRN

** leta 1976 je bila prvak kot Češkoslovaška

Italija bo naslov branila na letošnjem Euru, ki bo za razliko od prejšnjega potekal zgolj v eni državi (Nemčija). Tudi letos bo nastopilo 24 ekip, med njimi pa bo prvič po 24 letih med evropsko elito tudi Slovenija, ki je v kvalifikacijah prehitela Kazahstan, Finsko, Severno Irsko in San Marino, zaostala pa le za Dansko.

Gruzija je s prebojem na Euro 2024 poskrbela za ogromno nogometno evforijo. Foto: Reuters

Prvič se bo na velikem nogometnem tekmovanju predstavila Gruzija, izmed držav, ki se lahko pohvalijo z evropskim naslovom, pa ne bo suspendirane Rusije, uradne naslednice Sovjetske zveze, ter Grčije, ki je v odločilnem spopadu v dodatnih kvalifikacijah ostala praznih rok prav proti Gruziji.