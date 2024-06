Hrvaška prepričljiva brez Modrića, gladka zmaga prvih favoritov Eura

Udeleženke evropskega prvenstva v nogometu vstopajo v pester teden, v katerem ne bo manjkalo zanimivih pripravljalnih tekem. Ponedeljkov spored je prinesel zmage Hrvaške, Anglije, Albanije in Škotske, Nemčija in Ukrajina pa sta se razšli brez zadetkov. V dresu Bosne in Hercegovine, ki jo je prvič vodil Sergej Barbarez, debija ni dočakal najboljši strelec Radomljanov Madžid Šošić.

Prijateljske tekme (ponedeljek, 3. junij):

Slovenski selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci so z zanimanjem zagotovo spremljali prijateljsko srečanje v Newcastlu, na katerem sta pomerili Anglija ter Bosna in Hercegovina. Trije levi, prvi favoriti Eura 2024, se niso predstavili z najmočnejšo zasedbo, a vseeno slavili s 3:0

Selektor Gareth Southgate ni računal na šest izbrancev. Manjkali so Jude Bellingham, novopečeni evropski prvak z Realom, Bukayo Saka, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw in Anthony Gordon. Prvi polčas je miil brez zadetkov, v nadaljevanju pa so domači stopili na plin. V 60. minuti je Cole Palmer izkoristil enajstmetrovko, v sklepnih minutah srečanja pa sta zmago potrdila Trent Alexander-Arnold in Harry Kane.

Na Euru se bo Anglija sicer s Slovenijo pomerila 25. junija v Kölnu. To bo zadnja tekma skupinskega dela.

Hrvaška je na Rujevici gostila Severno Makedonijo. Za bronaste z zadnjega SP ni igral Luka Modrić, ki je v soboto z Realom že šestič osvojil ligo prvakov, "vatreni" pa so slavili s 3:0. Natančna sta bila Lovro Majer dvakrat v prvem ter Mario Pašalić v drugem polčasu.

Škotska in Albanija sta si za začetek pripravljalnega obdobja izbrali lažja tekmeca in vknjižili zmagi, gostiteljica Nemčija pa se je v edinem dvoboju, kjer sta se udarili dve udeleženki Eura, z Ukrajino razšla z 0:0.

Slovenija bo na delu v torek, ko bo v Stožicah, dvoboj se bo začel ob 18. uri, pričakala Armenijo. Selektor Matjaž Kek bo moral razširjeni seznam kandidatov za Euro med tednom s 30 zmanjšati na 26 imen, v soboto pa se bo Slovenija v generalki za uvodno dejanje na Euru pomerila še z Bolgarijo.

