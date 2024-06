Nagelsmann se je tako strinjal s svojim varovancem in nogometašem sredine igrišča Joshuo Kimmichom, ki je v soboto dejal, da je bila anketa za televizijo ARD "popolnoma rasistična" in da je "norost, da javna radiotelevizija postavlja takšno vprašanje".

V anketi, v kateri so sodelovali 1304 naključno izbrani udeleženci, je ARD postavil vprašanje, ali si želijo, da bi za Nemčijo igralo več nogometašev bele polti; 21 odstotkov vprašanih je odgovorilo da.

"Bil sem šokiran, da se postavljajo takšna vprašanja"

"Bil sem šokiran, da se postavljajo takšna vprašanja in da ljudje dejansko odgovarjajo. To je rasistično ... Mislim, da se moramo prebuditi," je ob robu treninga ekipe za prihajajoče domačo evropsko prvenstvo dejal Nagelsmann.

"Joshua se je odzval zelo dobro, z zelo jasno in premišljeno izjavo. Na to gledam popolnoma enako. To vprašanje je noro," je še dodal 36-letni selektor.

Joshua Kimmich Foto: Guliverimage

Vzor, kako se lahko različna kulturna, verska in etična ozadja uspešno povežejo

Kimmicha je podprl tudi v izjavi, da je lahko nogometna reprezentanca vzor, kako se lahko različna kulturna, verska in etična ozadja uspešno povežejo v skupino in si skupaj prizadevajo za pomembne cilje: "Na EP bomo igrali za vse v državi. Vsak, ki lahko igra vrhunski nogomet, je povabljen v reprezentanco in da vse od sebe za svojo državo. To je to, kar počnemo. Upam, da mi nikoli več ne bo treba brati o takšni sramotni anketi."

Nemci bodo sicer v pripravah na EP danes igrali z Ukrajino v Nürnbergu. Nato jih v petek čaka še tekma z Grčijo v Mönchengladbachu, preden bodo 14. junija odprli EP s tekmo proti Škotski. Nagelsmannova zasedba bo na EP v skupini A igrala še z Madžarsko in Švico.