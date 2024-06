Sanjska vrnitev Josipa Iličića ob zmagi Slovenije

Prijateljske tekme (torek, 4. junij):

Po ponedeljku, ko sta najvišjo zmago dneva na prijateljskih obračunih vknjižili Anglija, ki je v Newcastlu s 3:0 premagala Bosno in Hercegovino, ter Hrvaška, ki je na Reki z istim rezultatom ugnala Severno Makedonijo, je bila danes na delu tudi slovenska izbrana vrsta. Za Slovenijo je v 11. minuti zadel Jan Mlakar, v 56. je izenačil Varazdat Harojan, v 63. pa je za končnih 2:1 poskrbel povratnik Josip Iličić.

Slovenija : Armenija 2:1 (1:0) Stadion Stožice, gledalcev 8.389, sodniki: Argiru, Eglezu in Dimitradis (vsi Ciper).

Strelci: 1:0 Mlakar (11.), 1:1 Harojan (56.), 2:1 Iličić (63.).

Slovenija: Belec, Janža, Bijol, Drkušić (od 79. Zaletel), Karničnik, Kurtić (od 59. Elšnik), Gnezda Čerin, Horvat (od 71. Lovrić), Mlakar (od 59. Stojanović), Šporar (od 79. Gorenc Stanković), Vipotnik (od 59. Iličić).

Armenija: Čančarević, Tiknizjan (od 78. Grigorjan), Mkrtčjan, Harojan, Arutjunjan, Hovhanisjan (od 78. Davidjan), Serobjan (od 67. Šaghojan), Spertsjan, Sevikjan (od 67. Bičahčjan), Dašjan (od 73. Harutjunjan), Miranjan (od 73. Tarakčjan).

Rumeni kartoni: Horvat; Harojan, Spertsjan.

Rdeči karton: /.

Zmaga Slovenije, Kek mora sporočiti končni seznam do četrtka Matjaž Kek bo moral na razširjenem seznamu do četrtka prečrtati štiri imena. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je led, kar se tiče junijskih pripravljalnih tekem na Euro, prebila v Stožicah z zmago z 2:1 proti Armeniji, s katero se je pomerila prvič v obdobju državne samostojnosti. Selektor Matjaž Kek ni računal na Žana Celarja, Nina Žuglja, Žana Vipotnika in Miho Blažiča, na klopi pa sta obsedela tudi Benjamin Šeško in Benjamin Verbič.

Priložnost za nastop so dočakali številni igralci z razširjenega seznama 30 imen, ki v kvalifikacijah za Euro 2024 niso bili v osrednjih vlogah. Na klopi je tekmo začel tudi Sandi Lovrić, ki pa je v igro vstopil v 71. minuti in zaigral prvič po dveh mesecih, ko se je huje poškodoval pri Udineseju.

Iličić dočakal veliki trenutek

Po poltretjem letu pa je državni dres oblekel Josip Iličić, ki je v igro vstopil v 59. minuti, štiri minute kasneje pa dosegel tudi zadetek. To je bil čustven dan za 36-letnega velikana slovenskega nogometa, ki se spogleduje s tako želenim nastopom na velikem tekmovanju. Iličić je zabeležil svoj jubilejni 80. nastop za Slovenijo in se na večni lestvici izenačil z najboljšima strelcema Slovenije vseh časov, Zlatkom Zahovićem (35 zadetkov) in Milivojem Novakovićem (32), ki sta državni dres v bogatih karierah oblekla ravno 80-krat.

Josip Iličić je ekspresno po vstopu v igro zadel za 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

To je bil pomemben obračun zlasti za selektorja Matjaža Keka, ki mora najpozneje do četrtka na razširjenem seznamu prečrtati štiri mesta in sporočiti Uefi končni seznam 26 potnikov na Euro.

Mlakar v polno za vodstvo

Začetna enajsterica Slovenije za tekmo z Armenijo:

📋🇸🇮 Znana je začetna enajsterica Slovenije za današnje srečanje z Armenijo 👊#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/ywpdEuUrnW — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2024

Slovenci so v enajsti minuti prišli do vodstva. Najprej je predložek v kazenski prostor Armenije poslal Erik Janža, a je bila na mestu obramba Armencev, ki je žogo odbila, a je ta pristala pred Janom Mlakarjem, ki je z močnim strelom žogo pospravil v desno stran vrat gostov.

Jan Mlakar je zadel za vodstvo Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

To je bil hkrati v prvem polčasu tudi edini zadetek v Stožicah, čeprav je bila Slovenija sploh v sodnikovem dodatku prvega dela zelo podjetna. Najprej se je v kazenskem prostoru gostov sam znašel Tomi Horvat, ki je nameril v zgodnji levi kot vrat Armenije, a je Ognjen Čanačarević preprečil zadetek. Zatem je prišel do odbite žoge še Žan Vipotnik, a je bil še enkrat več na mestu vratar Armenije. Slovenci so imeli v prvih 45 minutah 58 odstotkov igralnega časa žogo v svoji posesti, ob tem so trikrat sprožili v okvir vrat nasprotnika, medtem ko so Armenci ostali brez strela v okvir.

Armenci na začetku drugega polčasa pritisnili na vrata Slovenije

Takoj na začetku drugega polčasa so zapretili gostujoči nogometaši. Najprej je v 47. minuti v kazenskem prostoru v boju z Žanom Karničnikom padel Artur Miranjan in zahteval najstrožjo kazen, a je sodniška piščalka ostala nema. Zatem pa je minuto kasneje z roba kazenskega prostora Artur Serobjan močno sprožil proti slovenskim vratom, žoga je ob tem oplazila še enega izmed nogometašev Slovenije, tako da je imel Vid Belec kar nekaj preglavic, da je žogo izbil čez vratnico. Podjetnejši vstop v drugi polčas je sadove obrodil v 56. minuti, ko je na 1:1 poravnal Varazdat Harojan. Ta je po podaji iz kota Eduarda Spercjana z glavo spravil za hrbet Vida Belca.

Sporočilo Josipu Iličiću v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Matjaž Kek je takoj zatem opravil trojno menjavo. Iz igre je potegnil Jasmina Kurtića, Jana Mlakarja in Žana Vipotnika, v igro pa poslal Timija Maxa Elišnika, Petra Stojanovića in Josipa Iličića. Slednji je ekspresno pokazal svoje mojstrstvo, potem ko je sprejel podajo Stojanovića na desni strani kazenskega prostora, preigraval, nato pa spretno in močno neubranljivo v 63. minuti sprožil v zgornji desni kot gola Armenije.

Zatem so si novo imenitno priložnost v 67. minuti priigrali gostje, a je Edgar Sevikjan streljal malce nad prečko. Selektor Kek je nato v 71. minuti opravil še četrto menjavo, namesto Horvata je v igro vstopil Sandi Lovrić, ki se vrača po poškodbi. Slabih deset minut kasneje pa sta igrišče zapustila še Andraž Šporar, ki mu je sicer pred tem eden od armenskih nogometašev grdo stopil na gleženj, in Vanja Drkušić, Kek pa je v ogenj poslal še Jona Gorenca Stankovića in Žana Zaletela. Obe strani si nato do konca obračuna nista priigrali omembe vrednih priložnosti, Stožice pa je z zmago z 2:1 zapustila Slovenija.

Izbrance Matjaža Keka pred EP v soboto ob 15. uri prav tako v Stožicah čaka še obračun z Bolgarijo.

Srbi na Dunaju brez Mitrovića

Aleksandar Mitrović se bo 20. junija v Münchnu spopadel s slovensko obrambo. Foto: Guliverimage Po Angliji, ki je v mešani postavi, manjkali so številni zvezdniki otoškega nogometa, v ponedeljek odpravila Bosno in Hercegovino (3:0), se bosta tako izmed udeležencev Eura v skupini C na prijateljskih srečanjih predstavili še Slovenija in Srbija. Orli, ki jih vodi Dragan Stojković Piksi, se bodo na Dunaju namerili na zelo močnega tekmeca.

Najboljši strelec Aleksandar Mitrović, ki je pred nekaj dnevi skupaj s Sergejem Milinkovićem-Savićem spravil v solze Cristiana Ronalda in osvojil pokalno tekmovanje v Savdski Arabiji, ne bo začel dvoboja. Podobno velja za Nikolo Milenkovića in Luko Jovića, v središču pozornosti pa bo tudi nastop avstrijskega napadalca Marka Arnautovića, ki ima srbske korenine in je v tej sezoni pomagal Interju do naslova italijanskega prvaka.

Azzurri gostijo Turke, Ronalda ne bo proti Finski

Italija se bo v Bologni, kjer se bo v prihodnji sezoni igral nogomet tudi v ligi prvakov, pomerila s Turčijo. Zanimivo je, da sta se omenjeni reprezentanci pred tremi leti srečali v Rimu ter odigrali otvoritveno srečanje Eura 2020. Azzurri so zmagali kar s 3:0, nato pa šli do konca. Na selektorskem položaju je nato prišlo do menjave, namesto Roberta Mancinija je lani jeseni prišel Luciano Spalletti, Turke pa je prevzel Vincenzo Montella in se zelo izkazal v kvalifikacijah, kjer je prehitel tudi Hrvaško. Dober vtis je pokvaril v marčevskem terminu, ko je prijateljske tekme izgubil z Madžarsko (0:1) in Avstrijo (1:6). Takrat je Avstrijec Michael Gregoritsch dosegel kar tri zadetke.

Cristiano Ronaldo je zadnjo tekmo za Portugalsko odigral 26. marca v Ljubljani, ko je izgubil proti Sloveniji z 0:2. Foto: www.alesfevzer.com

Devetintridesetletni portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo danes zagotovo ne bo zaigral na uvodni pripravljalni tekmi proti Finski, bi pa lahko prišel v poštev v soboto proti Hrvaški. Če bo nastopil takrat, bo podrl nov svetovni rekord, saj bo to njegova že 1226. tekma bodisi za klub ali za reprezentanco. Za zdaj si deli rekord (1225) z legendarnim brazilskim vratarjem Rogeriom Cenijem.

Prijateljske tekme pred začetkom Eura:

Ponedeljek, 3. junij:

Torek, 4. junij:

Sreda, 5. junij:

Četrtek, 6. junij:

Petek, 7. junij:

Sobota, 8. junij:

Nedelja, 9. junij:

Ponedeljek, 10. junij: