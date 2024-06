Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je na tekmi z Armenijo (2:1) prejel nekaj dragocenih odgovorov na vprašanja, ki si jih postavlja pred začetkom Eura. Do četrtka bo moral na razširjenem seznamu prečrtati štiri imena. Opozoril je, da v Nemčijo ne bodo potovali napol pripravljeni igralci, zato ga stanje nekaterih igralcev, ki jih trenutno pestijo poškodbe, še kako skrbi. Spregovoril je tudi o Josipu Iličiću in izrazil željo, da se iz njegovega sanjskega povratka v izbrano vrsto, ki ga je začinil zadetek za zmago, ne dela cirkusa.

Ko se je s Slovenijo odpravljal na prvo veliko tekmovanje, to je bilo svetovno prvenstvo v Južni Afriki, pisalo pa se je leto 2010, je pred tem na domačih generalkah premagal Katar in Novo Zelandijo (4:1 in 3:1). Takrat je to storil v Ljudskem vrtu, trdnjavi takratne generacije. Zgodovina se očitno ponavlja. Tokrat je v Stožicah, kjer je Slovenija odigrala vse domače tekme v kvalifikacijah za Euro 2024 in se prvič po sušnih 14 letih uvrstila na veliko tekmovanje, v pripravljalni tekmi ugnal Armenijo (2:1).

Slovenija je odigrala sploh prvo tekmo z Armenijo, ki je v kvalifikacijah za Euro 2024 namučila tako Hrvaško kot tudi Wales, in zmagala z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Znova tekmec ni bil najbolj odmeven in atraktiven, znova je Slovenija zmagala, pri tem pa prejela en zadetek. En zadetek, ki brzda vso evforijo in opozarja na vse pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti do Eura, če bo želela Slovenija na nemških zelenicah ustvariti tisto, kar ji še ni uspelo v obdobju državne samostojnosti, Da se na velikem tekmovanju prebije v izločilni del.

Pogrešal je "killerja" pred vrati Armenije

Foto: www.alesfevzer.com "To je bila dobrodošla zmaga za dobro vzdušje. Nekaj veselja je tudi zaradi gledalcev, kjer je bilo veliko mladih, na drugi strani pa je bila to igra, ki meni kot selektorju daje ogromno prostora, da jih "ribam" dalje. Da jih opozarjam in popravljam," je po zmagi nad Armenijo, s katero se je Slovenija pomerila prvič, povedal selektor Matjaž Kek. Čeprav se njegovi varovanci nahajajo sredi obdobja napornih priprav po koncu še bolj naporne klubske sezone, ni hotel razlogov za nepopolnost igre iskati v težkih nogah.

"Od mene ne boste slišali takšnih klišejev," sporoča 62-letni Mariborčan, ki je dvoboj z Armenijo doživljal z najvišjo stopnjo resnosti in zavedanja, kaj vse mu nudi ob iskanju odgovorov na to, kako pripraviti čim bolje Slovenijo na tri zelo zahtevne izzive v Nemčiji.

Slovenijo je v vodstvo z atraktivnim zadetkom popeljal Jan Mlakar. Foto: www.alesfevzer.com

"Tekme kot je bila ta z Armenijo so mednarodne, reprezentančne tekme, zato sem izredno vesel, da smo jo zmagali in da imamo ogromno materiala, katerega lahko analiziramo in se pogovarjamo o njem. Tudi to, da nismo igrali z nekaterimi igralci, ki tvorijo jedro ekipe iz kvalifikacij, ne more biti izgovor za preveliko število napak," je dal vedeti, kako je Slovenija nastopila brez številnih nosilcev igre, na zelenici denimo ni bilo Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Mihe Blažiča, Petar Stojanović in Timi Max Elšnik sta odigrala le zadnje pol ure …

Dobro ve, kako bo, ko bo zaropotalo v Nemčiji

Stožice na tekmi med Slovenijo in Armenijo niso bile polne, je bilo pa na tribunah veliko mladih navijačev. Foto: www.alesfevzer.com "Prevečkrat smo zamujali v duelih, izgubljali drugo žogo, potem pa jim dali možnost, da pridejo pred gol. Na drugi strani sem pogrešal "killerja" (razpoloženega strelca, op. p.), ki bi tistih nekaj priložnosti spravil v mrežo in bi lahko potem malo mirneje igrali. Mi je pa povsem okej, da smo tudi mi na klopi kar trpeli. Potem smo morali igrati taktično in z menjavami sekati ritem. To ni bila brezvezna prijateljska tekma, tako kot bi marsikdo mislil. Bilo je dosti trpljenja. Važno je take tekme dobiti. Ta ekipa se je naučila takšne tekme dobiti, kar je zelo, zelo dobro," ga je razveselilo, da so njegovi varovanci Armenijo ugnali kljub temu, da so na igrišču naredili preveč napak. Edini zadetek so tako prejeli s prekinitev. Ravno tistega področja, ki so se mu nameravali izdatneje posvetiti na enem izmed treningov, a jim je namero preprečila narava, saj je zaradi močnega naliva odpadel.

Selektor Kek premore že tako veliko izkušenj, da je prepričan, kako bo na Euru, ko bo prisoten drugačen adrenalin, vse skupaj gledalo bolje. "Dobro vem, kako bo zgledalo, ko bo zaropotalo v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu," je dejal in hkrati opozoril na sestavni del nogometa, to pa so poškodbe. V ponedeljek sta jo tako staknila Benjamin Verbič in Miha Blažič, ki sta manjkala proti Armeniji.

"Če je kaj, naj bo to nagrada za sezono pri Mariboru"

Josip Iličić je v jubilejnem 80. nastopu dosegel zadetek le štiri minute po vstopu v igro. Foto: www.alesfevzer.com Za najlepši trenutek srečanja je poskrbel Josip Iličić. Prvič po poltretjem letu je zaigral za reprezentanco, nato pa zgolj po štirih minutah, pred tem so ga pričakale stoječe ovacije in glasno skandiranje "Jojo, Jojo", ki je zelo ganilo zlasti selektorja, zadel v polno. In to na njegov način. Premeteno, spretno in s čarobno levico tudi neubranljivo. Selektor ima le eno željo.

"Ne bi rad, da se dela cirkus iz Jojota Iličića. Je del ekipe, ki pa ga je sprejela na nek svoj način. To so igralci, ki so zdaj veliko starejši od njegovega zadnjega druženja z njimi in so dali vmes nekaj skozi. Ampak, nogomet je tudi karma. Nogomet mnogokrat vzame, zna pa tudi nagraditi. Če je kaj, naj bo to nagrada za sezono, ki jo je odigral v Mariboru. Zato, da me je prisilil, da razmišljam o tem, kako mi lahko pomaga na igrišču, ne pa zaradi tega, ker se piše Josip Iličić. In pa za to, da je že 14 dni v polnem treningu, in da ni stopil nazaj niti za sekundo. Niti za korak. Spoštujem takšne karakterje. Sta pa bile tudi dve žogi, ki sta bile odigrani narobe in so nato Armenci krenili v protinapad. Tudi o tem se bomo pogovarjali," je dal vedeti selektor, da ni bilo vse tako pravljično.

Takšno posvetilo so mu namenili Združeni navijačio Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

Je pa najbolj vesel prizorov, ki jih je spremljal, ko je vstopil v igro, nato pa se vpisal še med strelce. Ko je dvignil na noge celotno občinstvo. "Vesel sem, da so ga sprejele tudi Stožice. Tega sem izjemno vesel kot človek, ne pa kot selektor."

Slovenija bo zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom v Nemčijo odigrala v soboto ob 15. uri proti Bolgariji. Takrat bo že uraden končni seznam 26 potnikov, saj ga mora selektor Kek potrditi Uefi do petka, 7. junija.