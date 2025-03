Sedemnajstletni Louis Thomas Buffon, ki je ta mesec debitiral za italijanskega drugoligaša Piso, je v Pragi na pripravah češke reprezentance do 18 let. "Pogovoril sem se z družino in odločili smo se, da je za mojo nogometno kariero bolje, da igram za Češko," je povedal Louis Buffon. "Mama je bila zelo vesela, oče pa zadovoljen, da sem dobil vpoklic v izbrano vrsto. On mi je tudi svetoval, naj izberem Češko namesto Italije," je dodal nogometaš, ki igra na poziciji levega krila.

Louis Thomas Buffon si bo skušal izboriti mesto v češki ekipi, ki bo igrala na turnirju z Anglijo, Francijo in Portugalsko. V Pragi, kjer je njegov prihod vzbudil veliko zanimanje medijev, je mladi Buffon povedal, da je tega vajen, saj je zaradi znanih staršev vseskozi pod lupo javnosti, hkrati pa priznal, da mu češki jezik ni domač.

"Nekaj malega razumem, zagotovo pa sem bom zdaj izpopolnil. Zadnje dni sem po deset minut na Duolingu," je dodal Louis Thomas Buffon. Gianluigi Buffon, ki je bil desetkrat državni prvak z Juventusom ter 2006 svetovni prvak z Italijo, se je z manekenko, televizijsko voditeljico in igralko Aleno Šeredovo poročil 2011 v Pragi. Oba sinova sta se rodila pred poroko, zakonsko zvezo pa sta prekinila 2014.