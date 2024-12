Bayern upokojil številko 5 na dresu

Bavarski nogometni velikan Bayern iz Münchna je sporočil, da v njegovi ekipi nihče nikoli več ne bo nosil številke 5 na dresu. To odločitev je sprejel v čast klubski ikoni Franzu Beckenbauerju, ki je umrl 7. januarja v starosti 78 let, poroča dpa.

Für immer unser Kaiser. 👑



In Gedenken an Franz Beckenbauer: Der FC Bayern wird die Rückennummer 5 nie mehr vergeben. pic.twitter.com/nytjlqZziq — FC Bayern München (@FCBayern) December 8, 2024

Predsednik Bayerna Herbert Hainer je ob bučnem aplavzu in v prisotnosti vdove Heidi Beckenbauer in sina Joela novico objavil na današnji letni skupščini kluba.

"Številka 5 bo rezervirana za edinstveno zapuščino, ker sta naš klub in njegova zgodovina enostavno nepredstavljiva brez Franza. Letos je Bayern izgubil največjo osebnost v svoji zgodovini," je o Beckenbauerju, ki je nosil to številko na majici, dejal Hainer.

Beckenbauer, znan tudi kot "der Kaiser" (cesar), je s svojim elegantnim slogom in vodenjem na novo definiral položaj prostega branilca v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z Bayernom je osvojil številne naslove, vključno s tremi evropskimi pokali in medcelinskim pokalom. Bil je tudi trener in predsednik kluba.

Bayern se je spomnil še nekaterih drugih članov kluba, ki so umrli v zadnjih 12 mesecih. Med njimi tudi Andreasa Brehmeja, ki je letos umrl v starosti 63 let.

