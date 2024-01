Sramotni prizori, ob katerih se zgraža svetovna javnost

Zvezdniški zasedbi Reala in Atletica sta v Savdski Arabiji poskrbeli za spektakel, na katerem je padlo kar osem zadetkov, Jan Oblak pa je moral, čeprav se je izkazal z nekaterimi izjemnimi posredovanji, po žogo v mrežo kar petkrat (3:5) in očitno bo moral tudi letos pozabiti na superpokalno lovoriko. Nogometni praznik v Riadu so pokvarili gledalci, ki so se ob minuti molka v spomin na nedavno preminulega Franza Beckenbauerja oglasili z žvižgi. Savdijci so si tako privoščili sramotno dejanje, ki je naletelo na zgražanje svetovne javnosti.

Dvoboj med Realom in Atleticom je obetal ogromno. Nogometni sladokusci so prišli na svoje, spremljali so razburljiv dvoboj, pravi triler, ki je bil odločen šele v zadnjih sekundah podaljška, beli baletniki pa so po podaljšku zmagali s 5:3. Začelo pa se je vse prej kot spektakularno. Savdska Arabija namreč nad tistim, kar se je zgodilo tik pred uvodnim polfinalnim dvobojem španskega superpokala, ne more biti prav nič ponosna.

Minuto de silencio por Beckenbauer… Y abucheos del público saudí. 😐 pic.twitter.com/SFNiVGrOQA — Abraham P. Romero (@AbrahamRomero_) January 10, 2024

Nedavno preminuli Nemec Franz Beckenbauer (1945–2024) je poosebljal karizmatičnega nogometnega velikana, vajenega uglajenih manir in izkazovanja poštenosti. Vsepovsod so ga spoštovali kot nogometaša, trenerja, funkcionarja ali zgolj podpornika športa. Bil je Der Kaiser. Ko je umrl v 79. letu, je nogometni svet izgubil enega največjih vseh časov.

Nanj so se spomnili tudi pred sredinim spektaklom v Savdski Arabiji, kjer sta se v polfinalu španskega superpokala pomerila madridska velikana. Ko pa se je začela minuta molka v spomin na nepozabnega Kaiserja, je sledilo ogromno razočaranje. In šok, ob katerem se je marsikdo, ki je spremljal prenos srečanja, spraševal, kako je to sploh mogoče.

Minuta molka v spomin na Franza Beckenbauerja je postregla z nezaželenim vložkom dela občinstva. Foto: Reuters

Minuto molka v Riadu so zmotili glasni žvižgi. Nogometaši, med njimi je bil tudi slovenski vratar Atletica Jan Oblak, pa tudi člani strokovnih vodstev obeh madridskih velikanov, so težko verjeli, da se vse to dogaja na stadionu Al Awwal. Na družbenih omrežjih ni manjkalo ogorčenih komentarjev, večina je bila enotna, da se kaj takšnega iz spoštovanja do pokojnega Beckenbauerja preprosto ne bi smelo zgoditi.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO — Total Football (@TotalFootbol) January 10, 2024

To je bila zelo slaba promocija vrhunskih nogometnih dogodkov v Savdski Arabiji, deželi, polni kontroverznosti, ki bo, kot vse kaže, v prihodnjem desetletju gostila svetovno prvenstvo (2034), s svojim bogastvom pa je v zadnjem obdobju v svoje klube pripeljala ogromno znanih imen, tudi največjih superzvezdnikov, med katere spadajo na primer Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema ali pa Sadio Mane.

Čudežna obramba Oblaka, ki je postala spletni hit

Na dvoboju se je dogajalo marsikaj. Prvi polčas se je pred 25 tisoč gledalci končal brez zmagovalca, bilo je 2:2, Jan Oblak, ki sta ga pred tem premagala Antonio Rüdiger (neubranljivi strel z glavo po predložku s kota Luke Modrića) in Ferland Mendy (podajo je prispeval Dani Cavajal), pa je tik pred koncem prvega dela poskrbel za obrambo srečanja. Čudežno je z nogami, ko se je znašel na tleh že v malodane izgubljenem položaju, ubranil strel Rodryga. Njegova obramba je postala viralna na družbenih omrežjih, Škofjeločan, ki je nedavno dopolnil 31 let, pa je znova dokazal, zakaj si je v bogati karieri prislužil vzdevek hobotnica. Skupno je na tekmi zbral pet obramb.

Real Madrid - Atletico de Madrid#SupercopaDeEspana #Saudi_Arabia pic.twitter.com/jw4RhSQHOm — Mydło i powidło (@powidlo_i_mydlo) January 10, 2024

Rezultat 2:2 je ostal nespremenjen do 78. minute, ko je Nemec Rüdiger nesrečno, žoga se je vanj odbila od vratarja Kepe, zatresel lastno mrežo. Atleticu se je nasmihala prestižna zmaga in preboj v finale superpokala, a je nato pet minut pred koncem rednega dela podaljšek izsilil Dani Carvajal. Ko je že dišalo po izvajanju enajstmetrovk, pa je Črnogorec Stefan Savić v 116. minuti nehote zatresel lastno mrežo. Premagal je velikega prijatelja Oblaka in v težave spravil Simeonejevo četo (2:3).

Brahim prehitel Oblaka in si dal duška ob proslavljanju gola

Atletico je bil primoran iti na vse ali nič. Lovil je izenačenje, v napad je krenil tudi kapetan slovenske reprezentance. V izdihljajih srečanja je Atletico nato izgubil žogo v napadu. Real je krenil v protinapad, vrata so bila prazna, Oblak pa je tekel proti žogi, ki je bila blizu sredine. Bil je prepričan, da bo pri njej prvi, a ga je občutek varal. K žogi se je pognal tudi Brahim Diaz. Hitri Španec je spomnil na sloviti sprint Garetha Bala proti Barceloni, prehitel je Oblaka, ki je uvidel, da je vrag vzel žalo, in tekel, kot so ga nesle noge, a to ni zadoščalo. Španec je bil pri žogi prvi, nato pa jo z velike razdalje z natančnim strelom poslal v prazno mrežo.

Brahim Diaz je prehitel Jana Oblaka in v izdihljajih srečanja postavil končni rezultat 5:3. Foto: Reuters

"Nisem najhitrejši, nisem pa tudi najpočasnejši. Videl sem, da je pred menoj Oblak, in začel teči. Nato sem dobro streljal in zadetek proslavljal v slogu Reala. Zelo strastno," je po dvoboju pojasnil 24-letni nogometaš iz Andaluzije (Malaga), ki postaja vse pomembnejši člen Ancelottijeve zasedbe. V tej sezoni je na 20 tekmah prispeval šest zadetkov in tri podaje.

S proslavljanjem, med katerim si je slekel dres, pa je prisilil sodnika, da mu je pokazal rumeni karton. Če ga ne bi bilo, bi se veliki madridski derbi prvič po 50 letih končal brez enega samcatega kartona. Pred tem namreč delivec pravice ni pokazal niti enega kartona.

Atletico je od zmage v rednem delu srečanja delilo le pet minut. Foto: Reuters

Real je tako dvoboj, ki žal ne bo ostal v spominu le po lepih stvareh, dobil s 5:3. V finalu se bo pomeril z boljšim iz današnjega drugega polfinala med Barcelono in Osasuno, Oblak pa je znova ostal brez možnosti, da bi osvojil špansko superpokalno lovoriko.

Dvoboj je postregel tudi z rekordnim dosežkom. Izpisano je bilo novo poglavje v bogati zgodovini Atletica. Ko je Antonio Griezmann v 37. minuti izenačil na 2:2, je postavil nov mejnik. Z roba kazenskega prostora je zatresel mrežo Reala, premagal vratarja Kepo Arrizabalago in dosegel 174. zadetek v dresu Atletica. S tem je postal najboljši strelec v zgodovini kluba. Izboljšal je prejšnji rekord legendarnega Luisa Aragonesa (173). Foto: Reuters