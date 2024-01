Realu se je v finalu pridružila Barcelona, obeta se veliki spektakel

V Savdski Arabiji se ta teden odvija španski nogometni superpokal. V finalu se bosta za lovoriko udarila večna rivala Real Madrid in Barcelona. Beli baletniki so v uvodnem polfinalu v sredo na mestnem derbiju po podaljšku Atletico Madrid, za katerega je Jan Oblak branil vseh 120 minut, premagali s 5:3, Katalonci pa so dan pozneje z 2:0 odpravili Osasuno. Oba zadetka so dosegli v drugem polčasu.