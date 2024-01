Savdijci izžvižgali zvezdnika Reala. Sledil je sarkastičen odgovor, ki odmeva.

Ko je v 67. minuti polfinalnega dvoboja španskega superpokala med Realom in Atleticom, takrat je bil rezultat še 2:2, v igro vstopil Toni Kroos in zamenjal Luko Modrića, so Nemca pospremili številni žvižgi. Pri vsakem njegovem dotiku žoge je bilo enako. Njegov trener Carlo Ancelotti je bil začuden, to je povedal tudi po tekmi, ko je potožil, da ne razume, zakaj bi mu žvižgali. "Bilo je zabavno. Čudovito občinstvo," je na socialnem omrežju X v svojem slogu zapisal Toni Kroos, vse skupaj pa začinil še z emotikonom, ki izžareva znake zaljubljenosti.

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

Njegov sarkastičen komentar na koncert žvižgov, ki ga je bil primoran poslušati v sredo med dvobojem v Riadu, je naletel na ogromno zanimanje in zbral izjemno število ogledov.

Kako bo v finalu?

Toni Kroos je v sredo pomagal Realu do preboja v finale po spektakularni zmagi nad Atleticom (5:3). Foto: Guliverimage Zakaj pa so se obiskovalci madridskega nogometnega spektakla v Riadu odzvali tako sovražno proti nemškemu zvezdniku? To so storili zaradi njegovih kritik o težnjah savdijskega nogometa, da z bogatimi pogodbami iz Evrope pripeljejo vse več zvezdnikov. Tudi tistih, ki spadajo med (naj)boljše na svetu.

Nemec je bil še posebej glasen in nejevoljen, ko je 21-letni Španec Gabri Veiga iz Celte prestopil k Al Ahliju. Takrat je njegovo potezo, da je namesto k enemu izmed najmočnejših evropskih klubov, ki so ga snubili (omenjala sta se madridski Real in Napoli), prestopil v savdski klub, označil kot sramotno. To je bil prestop, ki je bistveno odstopal od drugih, saj so bogati Arabci prepričali zelo mladega evropskega nogometaša, ne pa zvezdnika v letih, kot je bila pred tem večinoma praksa. Kroos se je tega zavedal in se začudil želji Veige, da nadaljuje kariero v tem delu Azije.

V Savdski Arabiji mu njegovih kritičnih besed niso oprostili. O tem se je prepričal tudi v sredo. Podobno bo verjetno tudi konec tedna v finalu, če bo 34-letni Nemec v njem stopil na zelenico. Real se bo pomeril proti zmagovalcu današnjega polfinalnega srečanja med Barcelono in Osasuno.