Drama na Kanarskih otokih, Barcelona do zmage po "sporni" 11-metrovki

Uvodni krog španskega prvenstva v koledarskem letu 2024 je postregel s pestrim dogajanjem. Vodilni Real Madrid, s katerim je Carlo Ancelotti med božičnimi prazniki podaljšal sodelovanje, je v sredo z 1:0 premagal Mallorco in se na vrhu lestvice za nekaj ur odlepil Gironi. Ta je nato na derbiju kroga s 4:3 premagala Atletico Madrid Jana Oblaka in ujela kraljevi klub. V sklepnem dejanju 19. kroga je Barcelona po preobratu v gosteh ugnala Las Palmas, gostitelji pa niso skrivali razočaranja nad sodniško odločitvijo v izdihljajih srečanja.

Madridski Real se je za zmago proti 14. ekipi la lige pošteno namučil. Kljub izraziti terenski premoči so domači navijači zaman čakali na zadetek vse do zadnjega dela tekme. Takrat je madridsko ekipo rešil Antonio Rüdiger, ki je v polno zadel v 78. minuti, pred tem je Joselu zadel okvir vrat Mallorce. V preostalih sredinih tekmah je Granada z 2:0 premagala Cadiz, Celta pa je dosegla pomembno zmago v boju za obstanek, z 2:1 je ugnala Betis.

Girona do zmage nad Oblakovimi v sodnikovem podaljšku

Zasedba Diega Simeoneja je na domači zelenici na domačem prvenstvu neporažena že zadnjih 21 tekem, a ima veliko več težav na gostovanjih, saj je Atletico izgubil že štiri zadnje preizkušnje v gosteh. Atletico, pri katerem je Jan Oblak srečanje začel v vratih, tako zmago na tujem lovi že vse od 21. oktobra. Niz je poskušal prekiniti pri Gironi, a je bil že po prvem polčasu v zaostanku. Oblakova mreža se je zatresla že po dveh minutah igre, ko je domače v vodstvo popeljal Valery.

Girona je doma s 4:3 premagala Atletico Madrid. Za tega je vse tri gole dosegel Alvaro Morata. Foto: Guliverimage

Alvaro Morata je v 14. minuti poskrbel za izenačenje, domači pa so spet pritisnili in v 26. minuti po zadetku Savia spet vodili. V 39. minuti je na semaforju pisalo že 3:1, saj je Oblakovo mrežo zatresel še Daley Blind. Morata je v 44. minuti znižal zaostanek, dve minuti kasneje pa zadel za izenačenje, a ta gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Zato pa je štel tretji gol Morate v 54. minuti tekme, s tem je Španec poskrbel za izenačenje na 3:3. V 91. minuti je Oblaka premagal še Ivan Martin in poskrbel za novo vodstvo domačih. Pri tem je ostalo do konca.

Preobrat Barcelone v Las Palmasu

V zadnji tekmi 19. kroga je bilo napeto do zadnje sekunde. Barcelona je gostovala na Kanarskih otokih, a se že po 12 minutah znašla v težavah. Munir El Haddadi, sicer nekdanji up katalonskega velikana, je izkoristil podajo Sandra Ramireza, še enega nogometaša, ki je v preteklosti nosil dres Barcelone, in popeljal Las Palmas v vodstvo z 1:0.

Las Palmas je povedel proti Barceloni že po 12 minutah. Foto: Reuters

Gostitelji so dobili prvi polčas, nato pa je sledil preobrat Xavijeve čete. V 56. minuti je po dolgi akciji, v kateri so imeli gostje tudi nekaj sreče, saj je domači branilec Saul Coco hotel izbiti žogo proti sredini, a zadel Roberta Lewandowskega v glavo, nato pa se je žoga odbila do Sergia Roberta, ki je prispeval asistenco, izenačil Ferran Torres. Dišalo je po remiju, a je nato Barcelona v sodnikovem podaljšku le prišla do zmage. Nemcu Ilkayju Gündoganu se je ponujala priložnost za zadetek. Vrata gostiteljev so bila prizna, nekdanji as Manchester Cityja se je pripravljal, kako bo z glavo potisnil žogo v prazno mrežo, a ga je s hrbta odrinil nizozemski branilec Daley Sinkgraven. Nemec je padel, sodnik je pokazal na belo točko in še izključil branilca Las Palmasa. Gostitelji so negodovali, protestirali so pri sodniku, kako je Gündogan pretiraval s padcem, a jim to ni pomagalo. Nemec je nato izvedel še kazenski udarec in popeljal Barcelono do zmage, s katero se je na lestvici utrdila na tretjem mestu. Za vodilnim dvojcem Real – Girona zaostaja sedem točk.

Athletic Bilbao se je s tremi točkami, ki si jih je prislužil s četrtkovo zmago z 2:0 nad Sevillo, na četrtem mestu izenačil z Atleticom Madridom.

Špansko prvenstvo, 19. krog

Torek, 2. januar:

Sreda, 3. januar:

Četrtek, 4. januar:

Lestvica: