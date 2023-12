Barci zmaga v zadnji minuti, Oblaku po preobratu le remi

Atletico Madrid je v 38. minuti ostal brez Stefan Savića, ki je dobil drugi rumeni karton. Vseeno so si Atleti z igralcem manj do 70. minute priigrali prednost s 3:1. Dva gola je dal Antoine Griezmann in enega Alvaro Morata. A do konca vendarle niso zdržali. V 87. je za napet finiš z znižanjem na 2:3 poskrbel Oscar Rodriguez, ko se je po njegovem strelu žoga odbila in presenetila Jana Oblaka. Drugi strelec lige Borja Mayoral je z bele točke (igranje z roko), s svojim drugim golom na tekmi in 12. v sezoni, v sodnikovem dodatku postavil končni izid v Madridu 3:3.

Sergi Roberto je rešil zmago Barcelone v 93. minuti. Foto: Reuters Barcelona je trikrat povedla - uvodni zadetek je dosegel Raphinha (33.), drugega pa prav tako Sergi Roberto (60.), gostje, ki so po osemnajstih tekmah še brez zmage in pri zgolj petih točkah, pa so izenačili v zaključku prvega polčasa in v 71. minuti po nesporazumu Ronalda Arauja ter vratarja Iñakija Peñe.

Barcelona je po enajsti zmagi pri 38 točkah, še pred koncem prvega dela pa je prejela več zadetkov (21) kot v celi prejšnji sezoni. Na lestvici la lige sta pred njo Girona (44) in Real Madrid (42), ki bosta tekmi zadnjega kroga v letu 2023 igrala v četrtek. Vodilni Katalonci bodo gostovali pri Betisu, Real Madrid pa čaka Alaves v gosteh.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Torek, 19. december:

Sreda, 20. december:

Četrtek, 21. december:

Lestvica: