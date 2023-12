Brazilci izviseli, Ancelotti podaljšal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Carlo Ancelotti bo nogometaše madridskega Reala vodil vsaj do junija 2026. V klubu so potrdili, da je trener podaljšal svojo pogodbo. Dlje časa se je govorilo, da ga snubi brazilska nogometna zveza za njihovega selektorja. Sam je s podaljšanjem pogodbe dolgo okleval, češ da se nič ne mudi.

Medji so v zadnjem času namigovali, da bo 64-letni Italijan Carlo Ancelotti lahko prevzel brazilsko reprezentanco, a se je strokovnjak odločil za podaljšanje pogodbe z velikanom z Iberskega polotoka.

Ancelotti Real vodi od junija 2021, pred tem pa je bil v klubu tudi med leti 2013 in 2015. S klubom je Italijan leta 2014 in 2022 osvojil ligo prvakov, leta 2022 tudi španski naslov, leta 2013 in 2023 pa kraljevi pokal.

V bogati karieri je vodil tudi AC Milan, francoski PSG in Bayern München.

V nadaljevanju evropske sezone bodo Italijana podrobno spremljali tudi slovenski ljubitelji nogometa, saj Real spomladi v osmini finala lige prvakov čaka obračun z Leipzigom ter slovenskima nogometašema Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom.