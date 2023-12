Neuničljivi Hrvat sprejel odločitev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neuničljivemu kapetanu hrvaške reprezentance, ki je pred tremi meseci dopolnil 38 let, se bo po koncu sezone iztekla pogodba z Realom. Za njegovo naklonjenost se poteguje kar nekaj bogatih klubov, med katerimi izstopata dva, pri katerih se dokazujeta dolgoletna nogometna superzvezdnika. To sta Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, dobitnika največjega števila zlatih žog, katerih dominanco je leta 2018 prekinil prav Luka Modrić. Takrat je postal Hrvat prvi nogometaš po Brazilcu Kakaju (2007), ki je prejel priznanje za najboljšega igralca leta, a se ni pisal Messi oziroma Ronaldo.

Luko Modrića in Cristiana Ronalda veže dolgoletno prijateljstvo. Foto: Getty Images

Modrić si je pri Realu vrsto leto delil slačilnico prav s Portugalcem, sodeč po poročanju španskega portala Todofichajes, ki pozorno spremlja dogajanje na svetovni nogometni tržnici, pa bo prihodnje leto obudil sodelovanje s CR7. Modrić naj bi se namreč po koncu sezone odpravil v Savdsko Arabijo.

K Messiju? Ne, k Ronaldu!

Pri trenerju Carlu Ancelottiju na začetku sezone ni dobival toliko priložnosti za nastop, kot jih je bil vajen v preteklosti, a se je nato vrnil v začetno enajsterico zaradi zdravstvenih težav številnih stanovskih kolegov. Foto: Reuters Čeprav ga v svoje vrste vabi tudi Inter Miami, član lige MLS, pri katerem ne manjka znanih imen na čelu z Messijem, naj bi se slovenski sosed odločil za Arabce, za vse skupaj pa naj bi bil najbolj zaslužen Ronaldo, ki je v stalnem stiku z nekdanjim soigralcem. Po poročanju Špancev je izkušeni Dalmatinec že sprejel ponudbo Al-Nassra, ocenjuje pa se, da bi lahko prejemal letno plačo v višini 30 milijonov evrov. Pri Al-Nassru sicer nastopata tudi dolgoletni hrvaški reprezentant Marcelo Brozović in senegalski zvezdnik Sadio Mane.

Madridski Real se bo v osmini finala lige prvakov pomeril z RB Leipzigom, za katerega nastopata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, Modrić pa bi lahko takrat, če bosta že nared Francoza Aurelien Tchouameni in Eduardo Camavinga, izgubil status člana udarne enajsterice in se preselil na klop. Beli baletniki bodo v španskem prvenstvu vstopili v leto 2024 kot vodilno moštvo, enako število točk ima tudi Girona.