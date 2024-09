Nova grožnja: Do "čudežnega" pika mimo vrste, posledice so lahko zelo hude

V zadnjem letu se na družbenih omrežjih, prednjačita predvsem Facebook in TikTok, kot gobe po dežju pojavljajo oglasi za zdravilo za hujšanje Ozempic po zelo ugodnih cenah.

Semaglutid, glavna učinkovina zdravila, ki je poznano po tržnem imenu Ozempic, telesu pomaga zmanjšati koncentracijo krvnega sladkorja, kadar je krvni sladkor previsok. Učinkovina semaglutid sicer zmanjšuje tudi apetit in je v drugačnih (večjih) odmerkih kot pri zdravilu Ozempic v EU od leta 2022 odobrena tudi za pomoč pri zniževanju telesne mase oziroma zdravljenju debelosti.

Ker je povpraševanje po Ozempicu predvsem zaradi učinkovitosti zdravila pri hujšanju tako veliko, da se že pojavljajo motnje v dobavi, so mnogi začeli iskati alternativne možnosti nakupa zdravila. V odpiranje denarnic jih premamijo tudi oglasi na družbenih omrežjih.

Na Facebooku je aktivnih ogromno oglasov, ki omenjajo Ozempic

Ogromno povpraševanje po Ozempicu odslikava knjižica oglasov na Facebooku, v kateri je razvidno, da je trenutno aktivnih okrog tri tisoč oglasov, ki so bili objavljeni po 1. januarju letos in v najrazličnejših kontekstih omenjajo Ozempic. Na družbenem omrežju TikTok se medtem tako rekoč vsak dan pojavljajo novi uporabniški profili, ki Ozempic oglašujejo kot čudežno metodo za hujšanje.

Primeri oglasov na družbenem omrežju Facebook, ki oglašujejo Ozempic oziroma uporabnike pozivajo k izpolnitvi vprašalnikov, s katerimi bodo ugotovili, ali so primerni kandidati za zdravljenje z Ozempicom. Na koncu sledi preusmeritev na spletno stran, kjer lahko kupijo "poceni" Ozempic brez recepta. Foto: Posnetek zaslona

Večini oglasov, pri katerih je potrebna posebna previdnost, je skupno pozivanje uporabnikov k izpolnitvi vprašalnikov, ali so primerni kandidati za začetek zdravljenja z Ozempicom, ki ga bodo lahko kupili po zelo ugodni ceni.

Oglasi pogosto vključujejo tudi videoposnetke z izpovedmi domnevnih strank ponudnikov poceni Ozempica.

Končni cilj je uporabnike in uporabnice prepričati, da sledijo priloženim spletnim povezavam in se znajdejo na spletnih straneh, kjer lahko v mnogo primerih naročijo neomejeno število odmerkov Ozempica.

Ena od trgovin, ki (domnevno) prodaja zdravilo Ozempic. Kdo vodi trgovino oziroma katero podjetje ali posameznik je v ozadju, ni mogoče ugotoviti, saj tega podatka na spletni strani ni. Foto: Posnetek zaslona

Plačilo je kljub temu, da spletne strani, ki prodajajo Ozempic, navajajo možnost plačila s kreditnimi karticami, največkrat zahtevano ali prek protokolov za mednarodna nakazila denarja, kot je WesternUnion, ali pa prek plačilnega servisa PayPal, pri čemer pa prodajalci zahtevajo, da kupec kot vrsto plačila označi "nakazilo družini ali prijateljem".

Zakaj so zahtevane takšne metode, je jasno – žrtev goljufije bo denar zelo težko dobila nazaj, v nekaterih primerih je to celo nemogoče ali pa postopek traja tako dolgo, da bo marsikdo raje odnehal in se sprijaznil z izgubo.

Primer naročila Ozempica na eni od spletnih strani, ki smo jo našli prek Facebooka – prodajalka nakup pogojuje s plačilom prek PayPala, pri čemer mora kupec kot vrsto plačila izbrati "nakazilo družini ali prijateljem". Foto: Posnetek zaslona

Lahko ne dobite nič, lahko pa dobite ponarejena ali celo druga zdravila, kar je še nevarnejše

Kot opozarja spletna stran ScamAdvisor, ki sledi najrazličnejšim spletnim prevaram, dosedanje izkušnje uporabnikov in uporabnic družbenih omrežij, ki so Ozempic nakupovale prek tovrstnih oglasov, segajo od nakupov zraka, saj naročenega niso prejeli, do prejemanja zdravil, ki so vsebovala drugačne odmerke semaglutida od predpisanih za izgubo teže ali celo druge učinkovine.

Nakupovanje Ozempica prek spleta lahko povzroči hudo poslabšanje zdravja



Kot so pred časom opozorili v slovenski javni agenciji za zdravila in lekarniški zbornici Slovenije, zelo odsvetujejo nakup zdravil (katerihkoli, ne zgolj Ozempica) prek neznanih virov na spletu.



Ozempic je zdravilo, ki se dobi le z receptom. Če vam ga na spletu kdo poskuša prodati brez recepta, je to znak, da se takšnemu trgovcu raje izognite. Foto: Shutterstock

Kroži namreč veliko ponaredkov, obstaja pa tudi možnost, da zdravilo ne vsebuje oglaševane učinkovine, da je odmerek napačen, da vsebuje neznane ali nadomestne sestavine, strupene primesi, bakterije. Vse našteto lahko povzroči hudo poslabšanje zdravja, so posvarili.

ScamAdvisor medtem še opozarja, da nekateri prodajalci Ozempica prek spleta kupcem, ki omahujejo pri naročilih ali pa nočejo plačati morebitnih dodatnih stroškov, ki si jih izmislijo prodajalci, grozijo, da jih bodo, če ne naročijo oziroma plačajo, prijavili različnim institucijam, ker zdravilo kupujejo brez recepta.

