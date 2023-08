Naredi sam: Kako okrasiti šolske zvezke?

Ali tudi vi spadate med ustvarjalne ljudi, ki vsako stvar radi okrasijo po svoje in ji vdahnejo svoj pečat? Potem je začetek šolskega leta ravno prava priložnost, da se lotite novega projekta. Potrebujete zvezke, več kosov lepega blaga, škarje in lepilo. Počitnice in slabo vreme so kot nalašč za ustvarjanje in urejanje šolskih potrebščin.