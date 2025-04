Pirhi brez kemije: kako jajca barvati z naravnimi sestavinami?

Velikonočni prazniki so pred nami in z njimi tudi nove ideje za praznično ustvarjanje. Letos je na družbenih omrežjih zaokrožil prav poseben trend barvanja velikonočnih jajc, ki vključuje naravne sestavine. Brez umetnih barvil in brez kemije, samo narava in njene čudovite barve. Ta priljubljena metoda barvanja vključuje sestavine, ki jih najdemo v skoraj vsaki kuhinji, poleg čudovitih rezultatov pa navdušuje tudi s prijaznostjo do okolja in zdravja.