"Pravijo, da funkcija ne spremeni tvoje osebnosti, ampak jo razkrije. Ničesar vam nisem prikrivala na poti do današnjega dne. Ostajam Nataša. Ostajam pristna, odkrita in srčna, torej taka, kot sem stopila na to pot," je v prvem nagovoru povedala prva predsednica Republike Slovenije. Foto: STA

"Vedno sem se in se bom zavzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekove pravice in avtonomijo državnih podsistemov," je med drugim v svojem prvem predsedniškem govoru in na slavnostni seji DZ ob dnevu samostojnosti in enotnosti povedala novoizvoljena prva predsednica države Nataša Pirc Musar. Prva predsednica v zgodovini države bo petletni mandat nastopila v petek, ko bo prevzela posle od svojega predhodnika Boruta Pahorja.

"Pred vami stojim kot prva predsednica Republike Slovenije. Ne le samozavestna, odločna, pogumna in močna, temveč tudi ranljiva, polna čustev in sanj. Sanj o lepšem jutri. To so tiste sanje, ki so nam bile dovoljene ob razglasitvi samostojnosti države.

Z današnjo prisego sem se zavezala, da bo vsak moj dan predan vam. Vam, ki ste država. Država ni nekaj abstraktnega, temveč živ organizem vseh, ki smo njen del. Vseh, ki s ponosom rečemo, da smo državljani Slovenije.

Tu zame nikoli ni bilo dileme. Vedno sem se in se bom zavzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekove pravice in avtonomijo državnih podsistemov. Policija, vojska, diplomacija, zdravstvo in šolstvo so naša lastnina. Zato nam mora biti še kako mar, kako se s temi podsistemi ravna. Vsi moramo vedeti, kje se politika mora ustaviti, in vsak dan znova se moramo zavedati, da podsistemi služijo predvsem nam, prebivalkam in prebivalcem, ne oblastnikom," je v uvodnem govoru po slavnostni zaprisegi povedala nova predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Zahvalila se je tudi svojemu predhodniku

"Zahvalila bi se rada predsedniku republike Borutu Pahorju za njegovo delo in poslanstvo. V diplomaciji in v odnosih z državami šteje simbolika. Simbolnih gest in pomembnih potez, ki krepijo prijateljstvo in zbližujejo narode tega območja, je bilo v prejšnjem desetletju pomembno veliko. Hvala, gospod predsednik," je povedala Pirc Musarjeva.

Pirc Musar: Ničesar vam nisem prikrivala, ostajam Nataša

"Pravijo, da funkcija ne spremeni tvoje osebnosti, ampak jo razkrije. Ničesar vam nisem prikrivala na poti do današnjega dne. Ostajam Nataša. Ostajam pristna, odkrita in srčna, torej taka, kot sem stopila na to pot. Obljubljam pa vam, da vam bom ponižno služila. Brez čevljev drugih stopam na pot glasu. Glasu, ki se bo odzval vedno, ko bo ogrožena suverenost, ogrožena enakopravnost, ogrožena pravičnost in ogrožena socialnost. Glas bo še močnejši takrat, ko bodo ogroženi človekove pravice in dostojanstvo ljudi v tej državi. Da, to so moji čevlji. Z veseljem sem jih obula in ne bom jih sezula ves mandat," je še povedala prva predsednica republike.

Pirc Musarjeva po dveh mandatih nasledila Pahorja

Pirc Musarjeva je zmagala v drugem krogu predsedniških volitev 13. novembra, ko je protikandidata Anžeta Logarja premagala s 53,89-odstotno podporo ob 53,6-odstotni volilni udeležbi. Z zaprisego je postala prva predsednica republike. Nasledila bo Boruta Pahorja, ki je predsedniško funkcijo opravljal dva mandata.

Nekdanja novinarka, informacijska pooblaščenka, zadnja leta pa odvetnica je tako postala prva predsednica samostojne Slovenije za moškimi predhodniki − Milanom Kučanom, Janezom Drnovškom, Danilom Türkom in Borutom Pahorjem.

S prihodom nove predsednice se z mesta predsednika republike torej poslavlja Pahor, s katerim si bosta posle v predsedniški palači predala v petek, ko Pahorju tudi uradno poteče drugi petletni mandat na čelu države.

Svojo ekipo je že predstavila

Nova predsednica je sicer ta teden že predstavila svojo ekipo. Generalni sekretar urada predsednice bo sedanji namestnik generalnega sekretarja in svetovalec predsednika Uroš Krek, vodja kabineta pa odvetnica Ula Tomaduz.

Med njenimi svetovalci pa bodo profesor mednarodnih odnosov Zlatko Šabič, diplomatka Miriam Možgan, veleposlanica in diplomatka Eva Tomič, Nataša Dolenc z ministrstva za obrambo, Breda Bunič, ki je zastopala Slovenijo v generalnem sekretariatu Nata v Bruslju, nekdanji nepoklicni izolski podžupan Aleksej Skok.

Pred začetkom slavnostne seje, ki se je udeležuje več vidnih predstavnikov politike in drugi visoki ter vidnejši predstavniki družbenega življenja, so se vrstile predvsem želje, da bi nova predsednica dobro opravljala svoje delo in delovala kot predsednica vseh.

Na seji tudi nekdanja predsednika Kučan in Türk ter drugi vidni predstavniki

Predsednica SD Tanja Fajon je tako za medije dejala, da se zelo veseli sodelovanja s Pirc Musarjevo in ji zaželela uspešno opravljanje predsedniške funkcije. "Upam in verjamem, da bo predsednica vseh, odhajajočemu predsedniku je to v dveh mandatih uspelo," pa je dejal vodja poslancev Jani Prednik.

Podobno željo je izrazil tudi poslanec NSi Jožef Horvat, ki je ob tem še dejal, da krščanski demokrati spoštujejo državne institucije, funkcija predsednice države pa je "zelo pomembna funkcija v državi".

Seje se udeležujeta tudi odhajajoči predsednik Pahor in premier Golob, ki pred začetkom seje izjav nista dajala. Opaziti pa je tudi oba nekdanja predsednika republike Milana Kučana in Danila Türka, predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta, ljubljanskega župana Zorana Jankovića, nekateri nekdanje predsednike DZ, člane vlade, predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta, predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča ter drugi visoke predstavnike političnega, družbenega in verskega življenja.