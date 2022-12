To so Pahorjeve zadnje besede

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odhajajoči predsednik republike Borut Pahor se je od državljanov poslovil z zadnjo poslanico. "Bilo mi je v izjemno čast, da sem bil vaš predsednik," je med drugim dejal. Ob odhodu čuti zadoščenje, trudil pa se je biti predsednik vseh, da bi nas povezoval in da bi vsi skupaj naredili korak naprej k pomiritvi in spravi, je še dodal.

Po njegovih besedah je vse pripravljeno za petkov prihod predsednice republike Nataše Pirc Musar. "Tudi po tej poti ji še enkrat želim uspešno delo v njeno in naše skupno zadovoljstvo," je dejal.

"Zdaj ko odhajam, čutim zadoščenje," je dejal. Trudil se je, da bi bil predsednik vseh državljank in državljanov, da bi jih povezoval, da bi vsi skupaj naredili korak naprej k pomiritvi in spravi, da bi krepil ugled naše države v svetu in povsod iskal naše prijatelje, ki jih je tudi našel, je naštel.

"Bilo mi je v izjemno čast, da sem bil vaš predsednik. Zdaj se naposled poslavljam od vas in vam želim vse najboljše," je sklenil Pahor.

Pahor je predsedniško funkcijo opravljal dva mandata. Novoizvoljena predsednica republike Pirc Musar bo prisegla danes, na slavnostni seji DZ ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Pirc Musarjeva je zmagala v drugem krogu predsedniških volitev 13. novembra, s prisego pa bo postala prva predsednica republike.