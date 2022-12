Na tožilstvu glede Nataše Pirc Musar potrdili: Prejeli smo kazensko ovadbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani Katarina Bergant je za portal Reporter pojasnila, da so "dne 14. 12. 2022 od PU SKP (sektor kriminalistične policije PU Ljubljana) prejeli kazensko ovadbo zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po drugem odstavku 235. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)".

Izdala fiktivni račun za pravno svetovanje

Ovadbo so vložili, saj je le dober mesec po začetku mandata predsednice RKS zasebni zavod Pirc Musarjeve Info Hiša Rdečemu križu izdal 778 evrov vreden fiktivni račun (račun, ki ne izkazuje resnične vsebine) za pravno svetovanje, ki ga niso nikoli izvedli. Na ta način je Pirc Musarjeva skušala dobiti izplačan honorar za poslovodenje na RKS, s čimer se je izognila plačilu dohodnine in prispevkov za ZPIZ in ZZZS, saj denar ni bil nakazan na njen osebni račun.

Pirc Musarjeva bo danes sicer zaprisegla na slavnostni seji v državnem zboru, jutri pa ji bo zdajšnji predsednik republike Borut Pahor uradno predal posle.