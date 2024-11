Komunala Novo mesto je danes v romskem naselju Žabjak odklopila nezakonite vodovodne priključke. Kot so zapisali v sporočilu, so pred tem večkrat obiskali naselje in prebivalcem predlagali, da priključke legalizirajo. Od 32 gospodinjstev jih je predlogu sledilo 14. Tistim, ki tega niso storili, pa so jih danes odklopili. Odklopu priključkov je prisostvovala tudi specialna enota policije.

Na novomeški komunali so pojasnili, da je Mestna občina Novo mesto v letih 2019 in 2020 naselje opremila z javnim vodovodom. Narejenih je bilo 77 vodovodnih priključkov. Ker se je na črno priključilo večje število gospodinjstev, se je v zadnjih dveh letih občutno povečala izguba vode v tem naselju, kar povečuje stroške oskrbe s pitno vodo in vpliva na zneske komunalnih položnic vseh prebivalcev v občini, zatrjujejo.

Na kraju je bilo več policistov in specialna enota policije. Foto: Komunala Novo mesto

Z Mestno občino Novo mesto, ki je lastnik infrastrukture, in z novomeškim centrom za socialno delo so zato v letošnjem letu pripravili načrt reševanja tega vprašanja. Večkrat so obiskali naselje in prebivalcem predlagali, naj vodovodne priključke legalizirajo, za kar je pogoj podpis pogodbe in plačilo prispevka, namenjenega za ureditev merilnega mesta.

Od 32 gospodinjstev z nezakonitimi priključki jih je 14 pozivu sledilo in so njihovi priključki urejeni. Druge so pisno obvestili, da je zadnji rok, da pristopijo k ureditvi priključka, 16. november. Hkrati so jih obvestili, da bodo sicer priključke 18. novembra odklopili.

Na novomeški komunali so ob tem ocenili, da bi bilo, če ne bi ukrepali, nekorektno tudi do tistih, ki v naselju plačujejo vodo. "V nasprotnem primeru bi povzročili, da ne bi nihče več plačeval vode," menijo. S tem v zvezi pa so na Policijsko postajo Novo mesto pred časom posredovali tudi kazensko ovadbo za krajo vode.