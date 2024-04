Matjaž Nemec: To je največje darilo Evropi

"Evropski parlament je danes spisal zgodovino. Sprejeli smo celovito reformo migracijske in azilne politike. Evropa s tem vstopa v novo obdobje. Prevzeli smo odgovornost in upravičili zaupanje državljanov," je po sprejetju v Evropskem parlamentu poudaril Matjaž Nemec (S&D/SD) in poročevalec za uredbo o standardih glede pogojev za podelitev mednarodne zaščite v EU.

Poudaril je, da sta migracijska in azilna politika še vedno eni izmed najbolj razdiralnih tematik za državljane in za politiko, pogosto pa tudi sredstvo manipulacij, izsiljevanj, izgovorov.

Nemec: Ta dogovor je največje darilo Evropi

"Zaradi nedelujoče migracijske politike, katere reformo se je pripravljalo kar osem let, se je pod hudim pritiskom znašel tudi schengen. Pred evropskimi volitvami smo tudi zaradi velikega pritiska Evropskega parlamenta uspeli decembra lani doseči političen dogovor o celotnem svežnju zakonodajnih sprememb, zadnjo etapo smo v parlamentu tako opravili danes," je zadovoljno dejal Nemec.

Ob koncu je dodal, da je sprejeti rezultat velik kompromis, tudi za Socialne demokrate, a da alternative enostavno ni. "Ta dogovor je največje darilo Evropi in državljanom, ki so od odločevalcev upravičeno pričakovali odgovore in prevzem odgovornosti, tudi v primeru težkih odločitev, kot je bila današnja. Na evropske volitve se tako Evropa podaja z morda najpomembnejšo odločitvijo zadnjega desetletja," je rezultat glasovanja še komentiral Nemec.

Evropski poslanci so danes v Bruslju na plenarnem zasedanju podprli celoten paket reforme azilne in migracijske zakonodaje. Uredbo o pogojih (kvalifikacijsko uredbo) so poslanci sprejeli s 340 glasovi za, 249 proti in 34 vzdržanimi.