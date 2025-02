Škandal na poti Matjaža Nemca in Irene Joveve v Izrael? Nemec: To je nezaslišano!

Delu delegacije Evropskega parlamenta, ki je bila na poti v Palestino in katerega člana sta bila tudi slovenska evroposlanca Matjaž Nemec in Irena Joveva, so izraelski mejni organi na letališču v Tel Avivu zavrnili vstop v državo, je danes razkril Nemec in dogodek označil za nezaslišano dejanje, ki po njegovem mnenju nima formalne podlage. Zavrnitev vstopa v Izrael dvema evroposlankama se je sicer zgodila prav v času, ko v Bruslju zaseda pridružitveni Svet EU-Izrael.

Izraelski mejni organi so vstop v državo po naših informacijah preprečili evropski poslanki Lynn Boylan, ki je tudi predsednica delegacije EP za odnose s Palestino, in poslanki Rimi Hassan, evroposlanki iz Francije. Vstopa v Izrael niso dovolili niti članoma delegacije Pekki Hakalu in Agnieszki Piekarski.

V poslanski zasedbi delegacije Evropskega parlamenta, ki je bila namenjena v Palestino, so bili ob Boylan in Hassan še Matjaž Nemec, Irena Joveva in Lefteris Nikolaou-Alavanos, evroposlanec iz Grčije.

Evroposlanka Rima Hassan na shodu v podporo Palestini v Strasbourgu novembra lani. Foto: Guliverimage



Uraden razlog za zavrnitev vstopa v Izrael evroposlankama Lynn Boylan in Rimi Hassan je po navedbah izraelskih oblasti "zagotavljanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru".



Kot piše časnik Le Parisien, naj bi bil evroposlanki Rimi Hassan vstop v Izrael sicer onemogočen zaradi obtožb o antisemitizmu ter preteklih pozivov evroposlanke k bojkotu Izraela in izraelskih izdelkov. Da Hassan ne smejo spustiti v državo, je po navedbah časnika ukazal izraelski notranji minister Moshe Arbel, ki je za pot evroposlanke v Izrael izvedel od izraelskega poslanca in nekdanjega novinarja Boaza Bismutha.

Matjaž Nemec: Gre za nezaslišano politično motivirano dejanje Izraela

Evropski poslanec iz Slovenije, ki je v Izrael po lastnih navedbah, zapisanih na družbenem omrežju Facebook, lahko vstopil brez zadržkov, je dejanje izraelskih mejnih organov označil za nezaslišano politično motivirano dejanje in izraelsko "žal prevečkrat izkazano samodržno politiko do vprašanj Palestine, kar ob vse bolj krhkem premirju med Hamasom in Izraelom ne daje dobre popotnice za naprej".

Opozoril je, da je bil Izrael z delegacijo Evropskega parlamenta ter njenim programom seznanjen in ob tem ob napovedi poti v Palestino sprva ni izkazal nikakršnih zadržkov.

Misijo, ki je bila načrtovana za ta teden, je delegacija EP zaradi zavrnitve vstopa v Izrael dvema evroposlankama, med drugim tudi predsednici delegacije, odpovedala, pa je Nemec zapisal na družbenem omrežju X.

Slovenski evroposlanec od Izraela zahteva pojasnila

"Najmanj, kar vsi člani in članice uradne delegacije EP pričakujemo – tako tisti, ki smo brez zadržkov vstopili v Izrael, kot tisti, ki so jih mejni organi zavrnili –, je, da EP in v okviru tega EU od Izraela terjata pojasnila, v pričakovanju takšnih ukrepov, ki bodo v prihodnje brez politizacije že tako močno načete verodostojnosti Izraela pri spoštovanju mednarodnih zavez in sporazumov omogočili delegaciji EP nemoteno delo," je Nemec zapisal v objavi na Facebooku.

Dodal je, da pričakuje, da se bosta Evropski parlament in Izrael čim prej dogovorila o rešitvah, ki bodo delegaciji EP omogočile realizacijo dela v Palestini.

Nemec je še opozoril, da se je dogodek zgodil ravno v času, ko v Bruslju zaseda pridružitveni Svet EU-Izrael. "Za uspeh tega in pomembne korake naprej – za ohranjanje krhkega miru – si je treba prizadevati, a ne zgolj z besedami, temveč dejanji," je še zapisal slovenski evroposlanec.