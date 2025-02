Hamas ne bo sodeloval v pogovorih z Izraelom, dokler ta ne izpusti skupine palestinskih zapornikov v zameno za izraelske talce, ki jih je v soboto izpustilo palestinsko gibanje, je v nedeljo dejal visoki uradnik Hamasa. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, Hamas glede tega še ni sprejel dokončne odločitve in se usklajuje s posredniki.

8.09 Hamas razmišlja o prekinitvi pogovorov z Izraelom

Od 19. januarja, ko je začel veljati dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je palestinsko islamistično gibanje Hamas skupaj izpustilo 25 izraelskih talcev, pri čemer so zamaskirani palestinski borci večkrat uprizorili predstavo in z ujetniki paradirali pred zbrano množico prebivalcev Gaze, preden so jih predali.

Podobno je bilo tudi ob sobotni sedmi predaji, ko je Hamas izpustil šest talcev, Izrael pa v nasprotju z dogovorom v zameno za šesterico še ni izpustil okoli 600 Palestincev iz izraelskih zaporov.

Kot je v nedeljo dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu, bo izpustitev zapornikov odložena, dokler Hamas ne bo nehal izvajati "ponižujoče ceremonije" ob izpuščanju talcev. Dodal je, da je Izrael pripravljen na nadaljevanje vojne v Gazi.

Hamas je v luči tega obtožil Izrael, da je s svojo potezo resno ogrozil dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

Bela hiša je medtem sporočila, da podpira odločitev Izraela. Kot je dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Brian Hughes, je odložitev ustrezen odziv na ravnanje Hamasa s talci. Dodal je, da je predsednik ZDA Donald Trump pripravljen podpreti Izrael pri "kakršnemkoli ukrepanju v zvezi s Hamasom", poroča tiskovna agencija Reuters.