Znano je, kdo so talci, ki jih bo izpustil Hamas

14.06 Hamas sporočil imena treh talcev, ki naj bi jih izpustil v soboto

Izrael in palestinsko gibanje Hamas sta januarja sklenila dogovor o prekinitvi ognja. V preteklih tednih sta strani v skladu z dogovorom izvedli pet izmenjav talcev za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih. Šesta izmenjava je načrtovana za soboto, a jo je sprva Hamas preložil in svojo odločitev utemeljil z izraelskimi kršitvami dogovora.

V Izraelu so bili do odločitve Hamasa kritični. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na primer zagrozil z nadaljevanjem napadov na Gazo, če Hamas v soboto ne bo izpustil talcev. Pred tem je Hamasu zagrozil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je dejal, da bo v Gazi izbruhnil pekel, če palestinsko gibanje do sobote ne bo izpustilo vseh zajetih talcev.

Hamas je nato v četrtek po pogovorih posrednikov v Kairu sporočil, da je zavezan izvajanju dogovora o prekinitvi ognja z Izraelom. Ob tem je zagotovil, da bo v soboto izpustil tri izraelske talce.