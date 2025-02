Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da bo v soboto v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Gazi izpustilo tri izraelske talce. Hamas, ki je pred dnevi preložil izpustitev talcev, je to napovedal po pogovorih posrednikov v Egiptu, na katerih jim je uspelo premostiti ovire, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:



12.31 Hamas za soboto napovedal izpustitev treh talcev

Egipt in Katar sta uspešno premagala ovire, ki so ovirale izvedbo dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, so danes poročali egiptovski mediji.

Po poročanju medija Extra News, ki se sklicuje na uradni vir, sta se Izrael in Hamas zavezala, da bosta v celoti izpolnila dogovor po razhajanjih, ki so postavila pod vprašaj uresničitev zavez, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamas je namreč pred dnevi sporočil, da bo za nedoločen čas preložil izmenjavo talcev, načrtovano za soboto. Izrael je nato zagrozil z nadaljevanjem napadov v Gazi, če Hamas v soboto ne bo izpustil talcev.