Poslanca Nemec in Halicki bosta skrbela za pripravo in sprejetje letnega proračuna EU v parlamentu, prav tako bosta v imenu Evropskega parlamenta vodila pogajanja za sprejetje letnega proračuna s Svetom EU in Komisijo. Slovenski evropski poslanec Nemec bo prevzel vodenje za pripravo izhodišč, ki vključujejo Evropski svet in Svet, Sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), Evropski odbor regij (EoR), organ Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS), Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS) ter Evropski parlament (EP).

"Sprejem letnega proračuna Evropske unije je eden izmed najpomembnejših dosjejev za celotno EU, saj predstavlja finančno konstrukcijo in dejansko najpomembnejši korak v realizaciji evropskih politik, ki jih sprejeme Evropski parlament. Zato za svojo prvo prioriteto postavljam skrb, da bo proračun naravnan v ključna področja, ki jih moramo v EU okrepiti zaradi izzivov ta čas in čas pred seboj – za več solidarnosti, socialne varnosti, močno kohezijo in varnost EU," je po imenovanju podaril evropski poslanec Matjaž Nemec.

Letni postopek sprejemanja proračuna EU je sicer razdeljen v več faz. Poročevalca bosta najprej pristojna za oblikovanje proračunskih izhodišč in stališč EP za proračun 2026. Zatem bo Evropska komisija spomladi objavila osnutek proračuna za prihodnje leto, ki ga nato obravnavata še Svet EU in Evropski parlament. Ta se morata o končnem proračunu uskladiti in dogovoriti do jeseni, ko proračun tudi sprejmeta. Evropski proračun je razdeljen v proračunske razdelke, poraba denarja pa teče preko več kot 58 programov EU in skladov, poleg tega ima EU še sedem različnih institucij, osem teles in več kot 30 samostojnih agencij. Največji del proračuna upravlja Evropska komisija.