V Bruslju podprli pomemben predlog. Nemec: Odločitev pomeni enakovredno obravnavo vseh.

Predlog je podprlo 34 članov odbora, sedem jih je bilo proti, 12 pa vzdržanih, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Odprava izjem iz vizumskega režima za imetnike srbskih potnih listov, ki jih izdaja Koordinacijska uprava Srbije, bo zagotovila, da bo za celotno regijo Zahodnega Balkana veljal enak vizumski režim. Evropski poslanec Nemec (S&D/SD) je pozdravil odločitev in izpostavil, da so kosovski Srbi, ki so imetniki srbskih potnih listov, zadnja kategorija oseb na Zahodnem Balkanu, ki potrebujejo vizum za EU, kar je označil za diskriminacijo.

Nemec: Ta odločitev pomeni enakovredno obravnavo

"Ta odločitev pomeni enakovredno obravnavo, za kar si v parlamentu nenehno prizadevamo, in pravico do prostega potovanja širi tudi na srbske prebivalce iz Kosova," je sporočil.

"Čeprav na drugi strani državljani Srbije v schengen brez vizumov lahko potujejo že od leta 2009, so imetniki teh posebnih potnih listov ostali izvzeti iz obeh odločitev za vizumsko liberalizacijo tako za Kosovo kot za Srbijo," je ozadje predloga danes opisal Nemec.

Dodal je, da je v času pogajanj več strani želelo to v osnovi tehnično vprašanje spolitizirati, a da vizumska liberalizacija za Srbe s Kosova "ni in ne more biti grešni kozel niti rešitev za odnose med stranema ali normalizacijo odnosov". "Ta odločitev predstavlja zgolj pragmatičen način za zagotovitev enakopravne obravnave vseh. In kot takega ga moramo tudi obravnavati," je poudaril.

Vizumska liberalizacija je začela veljati od 1. januarja letos

Vizumska liberalizacija za imetnike kosovskih potnih listov je sicer začela veljati 1. januarja letos. Odtlej lahko potujejo v države EU brez vizuma za 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju. Brezvizumski režim že velja tudi za vse druge države Zahodnega Balkana.

Evropski parlament bo o poročilu predvidoma glasoval na zadnjem plenarnem zasedanju v tem mandatu, ki bo med 22. do 25. aprilom v Strasbourgu, zatem pa ga mora potrditi še Svet EU. Odločitev bi tako začela veljati še pred poletjem.