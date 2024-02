Komisar Lenarčič opozarja: Čez dva tedna je ramadan. Situacija lahko še bolj eskalira.

"Čez dva tedna se bo začel ramadan in obstaja veliko tveganje, da bi situacija na Bližnjem vzhodu še bolj eskalirala. Eskalacije so odlična priložnost za politične ekstremiste v celotni regiji," je na razpravi v evropskem parlamentu o trenutnih razmerah v Gazi dejal evropski komisar Janez Lenarčič. Poudaril je pomembnost financiranja agencije ZN za palestinske begunce UNRWA in pomembnost njene vloge, hkrati pa zavrnil besede nekaterih poslancev, ki so dejali, da naj bi 7. oktobra v napadu na Izrael sodelovalo 12 članov UNRWA. "Nobenih dokazov nismo prejeli," je dejal.

Komisar Janez Lenarčič je na zasedanju v Strasbourgu spregovoril o razmerah na območju Gaze in potrebi po prekinitvi ognja.



"Že več kot štiri mesece opozarjam na katastrofalno humanitarno situacijo v Gazi. Okrog trideset tisoč ljudi je bilo ubitih, več kot en milijon je razseljenih in se jih nahaja v Rafi. Trenutno imamo v Gazi ogromno lakote. V Severni Gazi denimo sploh ne prejemajo več pomoči, saj je ni več možno dostaviti. Napadi na ZDA in na delavce humanitarne pomoči se nadaljujejo. Doslej je bilo že več kot sto zaposlenih v OZN ubitih, bilo je že 300 napadov na zdravstvene ustanove in bilo je tudi veliko napadov na reševalna vozila. Dostop do Gaze je vse težji, ta mesec je skozi mejni prehod prišlo še manj tovornjakov," je trenutno dogajanje povzel Lenarčič.

Napovedi niso dobre

Ob tem poudarja, da tudi nadaljnje napovedi niso dobre. "Zdravstveno poročilo univerze Johnsa Hopkinsa napoveduje, da bo umrlo še mnogo civilistov, razen če bo zelo zelo kmalu prišlo do premirja in dobave humanitarne pomoči," je povedal Lenarčič.

Sam ob tem spomni, da se čez dva tedna začne ramadan, kar predstavlja veliko tveganje, da bi situacija še bolj eskalirala. "Eskalacije so odlična priložnost za politične ekstremiste v celotni regiji. Ekstremistične milice so aktivne v celotni regiji, podpira pa jih Iran," je pojasnil.

Po štirih mesecih vojne in uničenja se moramo, kot pravi, osredotočiti na to, da se doseže nek sporazum, da se nemudoma prekine bojevanje, da se reši preostalih 130 talcev, ki so še vedno v rokah Hamasa in da se vzpostavi Palestinsko državo. "Še naprej nudimo pomoč. Doslej smo organizirali 40 letov s humanitarno pomočjo, to je 200 ton pomoči."

Dejal je tudi, da je treba uvesti sankcije, a da je treba to narediti previdno. V Uniji imajo sicer soglasje 26 držav članic glede sankcij, za njihovo uvedbo pa je potrebno soglasje vseh, za kar si bodo v EU še naprej prizadevali.

Ni nadomestila, ki bi zamenjal UNRWA

Lenarčič tako izpostavlja, da je v takšnih okoliščinah ključno delovanje agencije UNRWA, hkrati pa zavrnil obsodbe, da naj bi 12 članov agencije sodelovalo v napadu na Izrael 7. oktobra lani.

"Generalni sekretar združenih narodov Antonio Gutteres in generalna sekretarka Lazzarini sta preučila vse obsodbe, ki jih je Izrael omenil zoper zaposlene na UNRWA, in sprejeli bodo tudi določene ukrepe. V skladu z evropskimi konstruktivnimi vrednotami sodelujemo z UNRWA. Nameniti ji želimo primerna finančna sredstva. Ni nobenega nadomestila, nekoga, ki bi zamenjal UNRWA," je še dejal Lenarčič.

Matjaž Nemec (S&D)



"Naša razprava o Gazi bo trajala dobro uro, medtem bo v Gazi ubitih petnajst ljudi, med njimi šest otrok. Vsaj 35 ljudi bo v tej uri ranjenih. Na že tako opustošeno ozemlje bo padlo 40 izraelskih bomb. Uničenih bo nič koliko hiš. To je grozljiva podoba Gaze. Izraelska vlada vsaj toliko dni krši mednarodno pravo, nadaljuje morijo in otežuje dostop humanitarne pomoči sestradanim. Genocidna narava vojaške operacije vedno bolj bode v oči. Nimamo časa za sprenevedanje, niti za odlašanje. Potrebujemo takojšnje trajno končanje vojne in zadostno dostavo humanitarne pomoči, pa tudi izpustitev talcev in palestinskih zapornikov ter financiranje UNRWA."



Za konec je povedal, da bo Slovenija agenciji UNRWA namenila pol milijona evrov, k temu pa pozval tudi ostale članice.

Klemen Grošelj (Renew)



"Tragedija, ki smo ji priča v Gazi, nima vojaške rešitve in skrajna stališča ne prinašajo rešitve niti za Palestince niti za Izraelce. Po vsemu trpljenju, ki smo mu priča, je prišel čas za diplomatsko rešitev. Doseči moramo takojšnjo prekinitev spopadov, takojšnjo izpustitev talcev in zagotoviti dostop humanitarne pomoči v Gazo. Vzporedno s tem moramo zagnati politično-diplomatski proces v Oslu, ki naj vodi do politično sistematske rešitve bližnjevzhodnega vprašanja skladno z načelom dveh držav glede na meje iz leta 1967, ki sobivata v miru in ne ogrožata ena druge. To od obeh strani zahteva, da spremenita svojo politiko."