Bi lahko Lenarčiču dodelili resor za širitev?

V zvezi s slovenskim kandidatom Janezom Lenarčičem je vodja slovenske diplomacije Cerar izrazil prepričanje, da bo prestal zaslišanje pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta, ki bo v sredo, in postal komisar. Kateri resor mu bo dodeljen, težko komentiram ta hip, je še dejal in dodal, da je do zdaj že povedal, kaj si misli o zdajšnjem resorju.

"Kakšna sprememba v tej smeri bi bila lahko dobrodošla"

Če bi se zgodile spremembe, velja po besedah vodje slovenske diplomacije ugotovitev, da je resor, ki mu je zdaj dodeljen (gre za resor za krizno upravljanje), "pomemben z vidika Evropske komisije in EU, nima pa politične teže za samo Slovenijo, kot bi jo imel kak drug resor. Kakšna sprememba v tej smeri bi bila lahko dobrodošla. Prepustimo to zdaj Evropski komisiji, da se tam zadeve uredijo."

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je namreč v ponedeljek zavrnil komisarska kandidata iz Romunije in Madžarske Rovano Plumb in Laszla Trocsanyija, ki bi bila pristojna za promet oziroma soseščino in širitev. Obe državi morata zdaj predlagati novega kandidata. Posledično bi lahko novoizvoljena predsednica komisije Ursula von der Leyen na novo razdelila resorje med komisarskimi kandidati. Že dlje časa krožijo ugibanja, da bi lahko Lenarčič v tem primeru dobil resor za širitev.

"Ni prav, da zaupne informacije uidejo v javnost"

Zunanji minister je tudi komentiral ponedeljkovo poročanje časnika Dnevnik, da je bil na zunanjem ministrstvu odrejen notranji nadzor v zvezi z uhajanjem informacij, predvsem glede imenovanja veleposlanikov in posledično tudi v zvezi z imenovanjem Lenarčičevega naslednika na položaj slovenskega veleposlanika pri EU v Bruslju. V medijih se je namreč že pojavila novica, da naj bi ga nasledil zdajšnji veleposlanik v Beogradu Iztok Jarc.

Foto: STA Kot je danes poudaril Cerar, so postopki imenovanja veleposlanikov zaupne narave, tudi v drugih državah, in trenutno ne more potrditi nobenega imena. "Lahko rečem, da je postopek doslej korektno potekal, tako na ravni MZZ kot v sodelovanju s predsednikom vlade in predsednikom republike. Ko bo kandidat ali kandidatka potrjen, boste za to izvedeli," je še dejal. Dodal je, da je dejstvo, da se je neko ime pojavilo v javnosti, že zdaj vzbudilo sum, da je nekdo v tem postopku izdal podatek, ki je zaupne narave.

"Kot minister moram v tem primeru sprožiti interne, morebiti tudi druge postopke, da se najde odgovorno osebo, ki je to storila, sicer bi zanemaril svojo dolžnost, ki jo imam kot minister. Ni prav, da zaupne informacije uidejo v javnost. V Sloveniji smo žal že od osamosvojitve soočeni s tem, da skoraj nobena zaupna informacije ne ostane res zaupna, kar je za državo izredno škodljivo. Smešimo se pred tujino, delamo sebi škodo. Normalno delujoča država zna ohraniti svoje zaupne informacije. Mora pa biti zelo jasno, da je lahko zaupno samo tisto, kar sme biti zaupno, vse preostalo pa mora biti javno in na voljo javnosti," je še dejal.

Minister je tudi zavrnil odgovor na vprašanje, ali bo Lenarčičev naslednik iz politične kvote ali karierni diplomat. Dejal je, da bo za slovensko predstavništvo v Bruslju izbran kandidatka ali kandidat, ki bo zelo sposoben in usposobljen za opravljanje te naloge.

"Gre za osebo, ki bo tam tudi v času slovenskega predsedovanja EU v drugi polovici leta 2021, zato je še posebej pomembno, da gre za izkušeno osebo, za osebo z veliko znanja, odgovornim in delovnim pristopom in drugimi lastnostmi, ki so potrebne za ta odgovoren položaj," je še dejal.