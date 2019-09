Evropski poslanci bodo Lenarčiča zaslišali 2. oktobra

Predsednik Evropskega parlamenta in vodje političnih skupin so danes potrdili časovnico zaslišanj kandidatov za komisarje v ekipi Ursule von der Leyen. Zaslišanje kandidata iz Slovenije Janeza Lenarčiča, ki naj bi v novi komisiji vodil resor za krizno upravljanje, bo potekalo v sredo, 2. oktobra.

Lenarčiča bo zaslišal odbor Evropskega parlamenta za razvoj, kot pridruženi odbor pa bo na triurnem zaslišanju sodeloval odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

V odboru za razvoj ni evropskih poslancev iz Slovenije, v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane pa je članica Ljudmila Novak (EPP/NSi). Nadomestna člana sta Irena Joveva (RE/LMŠ) in Milan Brglez (S&D/SD).

Zaslišanja komisarskih kandidatov bodo v Evropskem parlamentu potekala med 30. septembrom in 8. oktobrom, parlament pa bo o celotni ekipi glasoval 23. oktobra.

Se je odločila za spremembo pri nazivih resorjev?

Prvi dan bodo potekala tri zaslišanja, in sicer bo prvi med 26 kandidati na vrsti Slovak Maroš Šefčovič, naslednje tri dni bodo izvedli po šest ter v ponedeljek, 7. oktobra, dve zaslišanji. Zadnji dan zaslišanj je rezerviran za tri izvršne podpredsednike prihodnje Evropske komisije, Fransa Timmermansa, Margrethe Vestager in Valdisa Dombrovskisa. Ti trije kandidati se bodo po zaslišanjih predstavili tudi na konferenci predsednikov.

V časovnici zaslišanj, ki so jo objavili v Evropskem parlamentu po današnjem srečanju konference predsednikov z von der Leynovo, so omenjena le imena komisarskih kandidatov, ne pa tudi njihovi resorji, tako da še vedno ni jasno, ali se je po kritikah in pritiskih Nemka morda odločila za kakšno spremembo pri nazivih resorjev.

Tudi Von der Leynova po sestanku v Strasbourgu ni odgovorila na vprašanje, ali je spremenila poimenovanje komisarskega resorja "za zaščito našega evropskega načina življenja", ki naj bi ga vodil Grk Margaritis Schinas in s katerim je sprožila številne kritike.

Največ pozornosti bo po pričakovanjih deležno zaslišanje "najšibkejšega člena" v ekipi von der Leynove, Madžara Laszla Trocsanyija, ki naj bi vodil resor za širitev.

"Najšibkejši člen" zaslišan jutri

Zunanjepolitični odbor Evropskega parlamenta ga bo zaslišal v torek, 1. oktobra, v Bruslju in Strasbourgu pa je neuradno slišati ocene, da bo zaslišanje Trocsanyi, ki je bil pravosodni minister v času sprejemanja reforme, ki je povzročila konflikt med Budimpešto in Brusljem, težko preživel. Omenja se tudi možnost, da bi morala predsednica zamenjati resor in bi na koncu to področje morda namenila Sloveniji, Madžarska pa bi prevzela krizno upravljanje.

Poleg Madžara je v ekipi von der Leynove še nekaj kandidatov, ki se bodo v parlamentu soočali z vprašanji zaradi preiskav o finančnih nepravilnostih in konfliktu interesov.

Poljaka Janusza Wojciechowskega (kmetijstvo), ki ga preiskujejo zaradi domnevnih nepravilnosti pri povračilu njegovih potnih stroškov v času, ko je bil evropski poslanec, bodo v parlamentu zaslišali v torek, 1. oktobra. Dan kasneje pa bodo potekala zaslišanja še treh "spornih" kandidatov, in sicer Romunke Rovane Plumb (promet), Francozinje Sylvie Goulard (notranji trg) in Belgijca Didiera Reyndersa (pravosodje).

Romunka Plumbova je pod preiskavo zaradi očitkov glede korupcije, Goulardovo evropski urad za boj proti goljufijam Olaf preiskuje zaradi domnevne napačne porabe sredstev Evropskega parlamenta, Belgijec Reynders pa je osumljen korupcije in pranja denarja.