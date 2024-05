Premier Robert Golob in evropski komisar Janez Lenarčič sta na današnji državni proslavi ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU v Novi Gorici izpostavila prednosti, ki jih je s članstvom v povezavi pridobila Slovenija. Poudarila sta še, da bomo o prihodnosti Unije odločali na evropskih volitvah, in pozvala ljudi, naj se jih udeležijo.

Premier je spomnil, da je Nova Gorica zrasla na evropskih vrednotah oziroma ideji o novem, drugačnem, sodobnem mestu, v katerem bodo ljudje živeli svobodno in v medsebojnem spoštovanju.

Na Trgu Evrope, skupnem trgu obeh Goric, so pred 20 leti vstop Slovenije v EU pričakali takratni predsednik vlade Anton Rop, takratni predsednik državnega zbora Borut Pahor in takratni predsednik Evropske komisije Romano Prodi, ki so se poleg predsednice republike Nataše Pirc Musar in drugih visokih predstavnikov države udeležili tudi današnje proslave.

Golob: Evforiji so sledile tudi preizkušnje

Takrat je bil trenutek veselja in tudi danes lahko izrazimo enako zavezanost istim vrednotam, je dejal Golob, ob tem pa spomnil, da so evforiji ob vstopu sledile tudi preizkušnje.

Po Golobovih besedah smo se v EU naučili, da je Evropa močna le, če je enotna, in močna je toliko, kolikor je solidarna. "In bolj kot je močna Evropa, bolj je Slovenija varna," je dodal.

Evropo je označil za skupnost vrednot, ki ceni dostojanstvo vsakogar in daje priložnost vsem, a te vrednote so danes na preizkušnji, saj se nekatere ideje iz preteklosti vračajo v obliki populizmov.

Spomnil je, da bomo na evropskih volitvah čez mesec dni odločili, kakšno Evropo želimo. Naša odgovornost je, da izkoristimo volilno pravico in s svojim glasom branimo evropske vrednote, ki so branik demokracije, je dejal.

Golob je v nagovoru omenil tudi današnjo odločitev vlade o priznanju Palestine in izrazil upanje, da bo to palestinskemu narodu prineslo žarek upanja.

Lenarčič: Močna Evropa pomeni tudi močno Slovenijo

K udeležbi na volitvah je v svojem govoru pozval tudi komisar Lenarčič. "EU je mir, solidarnost, združevanje, odprtost in sodelovanje," je še dejal komisar. Ali bo tako ostalo, je po njegovih besedah odvisno tudi od tega, ali bomo šli na evropske volitve in poskrbeli, da bodo naši predstavniki v institucijah EU še naprej krepili evropski projekt.

"Kajti močna Evropska unija pomeni tudi močno Slovenijo. Je naše jamstvo za priložnosti in prihodnost, kot si jo želimo zase in ostale okoli nas," je poudaril.

Spomnil je, da Slovenija dve desetletji v EU obeležuje prav na dan Evrope, obletnico začetka evropskega povezovanja, ki temelji na zagotavljanju miru in enotnosti Evrope.

Ob tem je komisar omenil vojne v Ukrajini, Gazi in drugod, s katerimi projekt EU po njegovih besedah dobiva dodatno potrditev. "EU, še bolj enotno in solidarno, še bolj trdno in močno potrebujemo bolj kot kadarkoli prej," je poudaril Lenarčič. "Čas za nujno potreben politično-ekonomski preskok naše Unije je zdaj," je opozoril.

V Novi Gorici je ves dan potekalo dogajanje ob 20. obletnici vstopa v EU, praznovanje pa se bo sklenilo s koncertom Vlada Kreslina po državni proslavi.