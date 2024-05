Ob obletnici vstopa v EU izpostavili enotnost slovenske politike

Slovenska politika je med približevanjem Evropski uniji delovala enotno, so na današnjem pogovoru v Novi Gorici izpostavili Slovenci, ki so delovali v evropskih institucijah. Nekdanji evroposlanci Borut Pahor, Romana Jordan in Jelko Kacin ter nekdanji evropski komisar Janez Potočnik so govorili tudi o izzivih pred EU in pomenu evropskih volitev.

Sogovorniki so v pogovoru, ki ga je vodila zunanja ministrica Tanja Fajon, omenili enotnost slovenske politike pred vstopom v EU. Janez Potočnik, ki je bil tedaj vodja pogajalske skupine, je poudaril, da je bilo zaradi enotnosti politike lažje tudi pogajalski skupini. "Za to, da je DZ dobro opravil svojo nalogo, smo odgovorni vsi," je izpostavil tedanji predsednik DZ Borut Pahor in omenil, da so leta 1997 ustanovili koordinacijo za vstop v EU, v okviru katere so reševali težave. Potočnik je izpostavil tudi učinkovito delo in zaupanje vladne strani.

"Takrat smo imeli občutek, da je imela slovenska politika skupen cilj," je dejala Romana Jordan, ki v tistem času še ni bila v politiki, ampak je delovala kot znanstvenica. Med priložnostmi, ki jih je Slovenija zamudila, je Jelko Kacin omenil digitalizacijo in počasno privatizacijo. Pahor pa je poudaril, da ne drži, da majhna država, kot je Slovenija, v EU ne more ničesar doseči. "Je pa treba imeti dobro idejo," je dejal.

EU kot močan ekonomski partner, ki ji ne priznavajo politične moči

Potočnik je kot eno od težav EU omenil, da je povezava eden od akterjev, ki daje največ pomoči na svetu, je tudi zelo močan ekonomski partner, politično pa ji ne priznavajo moči. Razlog za to je po njegovem, da unija na nekaterih področjih še ni šla dovolj daleč - to so poenotenje davčne, zunanje in obrambne politike. "Če Evropa ne bo naredila korakov od tu naprej, potem se ne pritožujte, da nima zadostne politične moči globalno," je bil oster.

Romana Jordan je kot glavni izziv pred unijo navedla nujnost, da se okrepi zavedanje, da smo vsi Evropejci in smo soodgovorni za to, kar Evropa sprejme. Po njenih besedah bi bilo za razmisliti o tem, kako del funkcij izvoliti tako, da bodo to evropske funkcije. Pahor je ocenil, da je ob ruski invaziji v Ukrajini v EU prišlo do radikalnega preloma v razumevanju pomena širitve. V ospredju je spet geopolitično razmišljanje, EU pa se mudi priti na Zahodni Balkan, je menil.

Spregovorili so tudi o pomenu prihajajočih evropskih volitev. Bivši predsednik republike Pahor je volivcem sporočil, da pri EU ne gre za zunanjo, ampak za domačo politiko. "Gre za nas," je dodal.

"Smo del območja evra, schengna, vemo, kaj je Erasmus, zakaj ne bi glasovali na evropskih volitvah in izkoristili vseh priložnosti, ki jih je mogoče izkoristiti," je vprašal Kacin. Če želimo resnično izkoristiti vse priložnosti, je treba v Evropski parlament poslati ljudi, ki bodo znali kaj narediti, je ocenil. Podobno je menil Potočnik.

Jordanova pa je izpostavila, da ima vse, kar se dogaja v Evropskem parlamentu, vpliv na dogajanje v Sloveniji. "Zato evropske volitve niso nekaj, kar naj se dogaja izven nas, ampak naj bo nekaj, kamor bomo šli in podprli ljudi, ki govorijo tisto in se zavzemajo za tisto, kar mi mislimo, da je prav, da vpliva na naše življenje," je pozvala.