Pirc Musarjeva bo odlikovala zaslužne za vstop Slovenije v EU in Nato in še ...

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na slovesnosti v predsedniški palači ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU in zvezi Nato za zasluge pri uresničitvi teh dveh ključnih zunanjepolitičnih ciljev države z zlatim redom za zasluge odlikovala zunanje in obrambno ministrstvo ter ožjo pogajalsko skupino za pristop Slovenije k EU. Predsednica bo sicer podelila še tri odlikovanja.

Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve bo predsednica podelila zlati red za zasluge za osrednjo vlogo pri uresničitvi ključnih zunanjepolitičnih ciljev države, vstopu v EU in Nato.



Ožji pogajalski skupini za pristop Slovenije k Evropski uniji bo predsednica podelila zlati red za zasluge za neprecenljiv prispevek k uspešnemu zaključku pogajanj in pristopu k EU.

Pirc Musarjeva bo danes na slovesnosti podelila še tri odlikovanja:

Za izjemne znanstvene dosežke v slovenskem in mednarodnem prostoru ter velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetovnih znanstvenih krogih bo red za zasluge prejel Bojan Mohar.

Medaljo za zasluge za življenjsko delo na področju razvoja in uveljavljanja družinske medicine v Sloveniji in po Evropi ter prenašanje poslanstva na mlajše generacije bo prejela Mateja Bulc.

Glasbena skupina Laibach pa bo prejela medaljo za zasluge za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov zvrsti glasbe v slovenskem glasbenem prostoru.