Predsednica odlikovala Sovo, ki jo njena svetovalka ruši

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je s srebrnim redom za zasluge odlikovala Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova), je danes objavljeno v Uradnem listu RS. To dejstvo je po svoje zanimivo, ker je njena svetovalka Tatjana Bobnar, bivša notranja ministrica, na zasedanju parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb sprožila preiskavo, ali je Sova popustila pred domnevnimi pritiski in vpletanjem premierja Roberta Goloba v njene operativne dejavnosti. Pirc Musarjeva je v tej zgodbi Bobnarjevo odločno podprla.

Kot je objavljeno v današnji izdaji Uradnega lista, je predsednica republike Sovi podelila srebrni red za zasluge za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za odlično sodelovanje na obveščevalno-varnostnem področju v mednarodnem prostoru.

Sova je sicer decembra lani zabeležila enega pomembnejših uspehov v svoji 30-letni zgodovini, ko so v Sloveniji prišli na sled dvema ruskima tajnima agentoma in ju nato prijeli zaradi vohunjenja. Uspeh je odmeval tudi v mednarodnem prostoru, saj naj bi bila vohuna uslužbenca ruske zunanje tajne službe SVR, kar bi bilo prvo odkritje agentov te službe v Evropi po letu 2010. Vsi ilegalni ruski vohuni, ki so jih odkrili vmes, naj bi bili operativci ruske vojaške tajne službe GRU, ki velja za manj sofisticirano od SVR.

Črn madež za ugled Sove in države

A na ta velik uspeh protiobveščevalne dejavnosti Sove je konec oktobra padel velik madež, ko so po pričanju bivše notranje ministrice Tatjane Bobnar, zdaj svetovalke Pirc Musarjeve za človekovo varnost, in bivšega generalnega direktorja policije Boštjana Lindava pred sicer zaprtimi vrati parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) prišli na dan očitki, da naj bi premier Robert Golob pritisnil na Sovo in dosegel zamik aretacije vohunov, menda zaradi poreferendumskega slavja.

Kot se je izkazalo, je bila akcija proti vohunom – sodni nalog je dejansko predvideval hišno preiskavo, aretacija pa je bila posledica te preiskave – predvidena teden dni prej, kot je bila dejansko izvedena, a kot je zatrdil direktor Sove Joško Kadivnik, ki je vodil operacijo, se je za to odločil sam iz operativno taktičnih razlogov. Zanikal pa je, da bi premier kakorkoli vplival nanj in na njegovo odločitev.

Če bi sicer ti očitki držali, bi Golob z neposrednim vpletanjem v operativne dejavnosti organov pregona kršil zakon. A kršili bi ga tudi Kadivnik in tedanji generalni direktor policije Lindav ter pristojni tožilec, ki so vsi sodelovali pri načrtovanju operacije in se na koncu tudi strinjali, da je do preložitve prišlo.

Knovs medtem še vedno skuša ugotoviti, kaj naj bi se dogajalo konec lanskega novembra oz. v začetku decembra, ko je prišlo do aretacije, pa čeprav so bili tudi člani komisije še isti dan, ko je bila izvedena aretacija, o tem obveščeni, tako kot je bil tudi predsednik vlade, notranja ministrica in drugi, ki so med prejemniki tovrstnih informacij Sove.

Toda v tem procesu, ki zdaj poteka precej pred očmi javnosti, je bilo razkritih kar nekaj informacij, ki po opozorilih pristojnih škodijo tako ugledu države kot Sove, pa tudi sodnemu procesu, ki že poteka proti omenjenima vohunoma.

Predsednica svetovalko še naprej podpira

V zadevi je prišlo tudi do več vprašanj, ali so bili razkriti tajni podatki in ali sta imela Bobnarjeva in Lindav morda odvezo molčečnosti. Zdaj je že jasno, da tovrstne odveze nista imela niti nista zanjo zaprosila. Zahtevo Knovsa, da bi odvezal molčečnosti Lindava, pa so na Sovi zavrnili, ker postopek proti vohunoma še poteka. Po naših informacijah je bila proti osebam, ki so razkrivale tajne podatke, po uradni dolžnosti podana tudi kazenska ovadba.

Če je Bobnarjeva kršila zakon o varovanju tajnih podatkov, bi to lahko pomenilo resne posledice zanjo. Ona zatrjuje, da javnosti ni razkrivala nobenih tajnih podatkov, predsednica republike pa se ji je postavila v bran in zagotovila, da svoji svetovalki še naprej zaupa. Tako je prevzela tudi del odgovornosti na svoja ramena.

V Sovi ponosni

Kljub vsemu so se v Sovi na družbenem omrežju X odzvali s ponosom "na izkazano čast v službi nacionalne varnosti Republike Slovenije".

Ponosni na izkazano čast v službi nacionalne varnosti Republike Slovenije.https://t.co/5hmlHR7plu pic.twitter.com/OhNysON5q2 — Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (@SOVA_SLO) December 1, 2023

Podeljenih bo kar 22 odlikovanj



V današnjem Uradnem listu je sicer objavljena odločitev Pirc Musarjeve o podelitvi odlikovanj kar 22 odlikovancem. Gre za prva odlikovanja, ki jih bo predsednica podelila predvidoma na slovesnosti 21. decembra.



Zlati red za zasluge bo prejela Ginekološka klinika UKC Ljubljana, posmrtno pa za izjemne zasluge pri osamosvajanju Slovenije in za odgovorno ter načelno politično držo tudi dolgoletni poslanec SD Miran Potrč. Posthumno bo predsednica častni znak svobode podelila tudi nekdanjemu komandirju novomeške policijske postaje Borutu Novaku. Red za zasluge pa bo med drugim prejel tudi načelnik civilne zaščite Srečko Šestan.